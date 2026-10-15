Puli-Amo Messina sbarca su Rai 3: l’associazione si racconta a “Geo”

L'associazione sarà in diretta da Tremestieri oggi alle 17 circa
MESSINA – L’intensa (e proficua) attività di Puli-Amo Messina “supera” lo Stretto e sbarca in tv. La realtà messinese che opera sul territorio da oltre 10 anni si racconterà, infatti, su Rai 3. Il programma è “Geo” e l’appuntamento è per oggi alle ore 17.
Puli-Amo Messina: “Siamo felicissimi”
Mangano: “La cosa bella è raccontare Messina”
Come spiegato da Christian Mangano, il fondatore di Puli-AMO Messina, il collegamento è da Tremestieri, soltanto l’ultimo degli spazi che in ordine temporale sono stati riqualificati dall’associazione. Su Facebook ha scritto: “Ma forse la cosa davvero bella è raccontare una parentesi positiva della nostra Messina. Un messaggio di azione, di cura, di amore verso questa terra, che siamo onorati di veicolare a livello nazionale. Ce la metteremo tutta per raccontare una parte di città e di cittadini che quotidianamente lavorano per il bene comune, per la comunità, per la Bellezza “