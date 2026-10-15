 Puli-Amo Messina sbarca su Rai 3: l'associazione si racconta a "Geo"

Puli-Amo Messina sbarca su Rai 3: l’associazione si racconta a “Geo”

Giuseppe Fontana

Puli-Amo Messina sbarca su Rai 3: l’associazione si racconta a “Geo”

giovedì 15 Ottobre 2026 - 12:30

L'associazione sarà in diretta da Tremestieri oggi alle 17 circa

MESSINA – L’intensa (e proficua) attività di Puli-Amo Messina “supera” lo Stretto e sbarca in tv. La realtà messinese che opera sul territorio da oltre 10 anni si racconterà, infatti, su Rai 3. Il programma è “Geo” e l’appuntamento è per oggi alle ore 17.

Puli-Amo Messina: “Siamo felicissimi”

Sui propri canali social nei giorni scorsi Puli-Amo Messina ha espresso la propria soddisfazione: “Siamo felici di condividere con voi una notizia speciale: giovedì 15 ottobre racconteremo la nostra esperienza in diretta su Rai 3, ospiti della trasmissione GEO! Per noi è una grande emozione, ma anche una responsabilità: avremo l’opportunità di raccontare a livello nazionale una piccola parte della nostra Messina, attraverso una storia fatta di volontariato, cura dei beni comuni e rigenerazione urbana. Dalle prime attività spontanee di oltre dieci anni fa, passando ai progetti realizzati, fino alle nuove sfide e ai sogni che abbiamo ancora nel cassetto, proveremo a raccontare il percorso di Puli-AMO Messina e il valore di una comunità che sceglie di mettersi in gioco per trasformare gli spazi della propria città”.

Mangano: “La cosa bella è raccontare Messina”

Come spiegato da Christian Mangano, il fondatore di Puli-AMO Messina, il collegamento è da Tremestieri, soltanto l’ultimo degli spazi che in ordine temporale sono stati riqualificati dall’associazione. Su Facebook ha scritto: “Ma forse la cosa davvero bella è raccontare una parentesi positiva della nostra Messina. Un messaggio di azione, di cura, di amore verso questa terra, che siamo onorati di veicolare a livello nazionale. Ce la metteremo tutta per raccontare una parte di città e di cittadini che quotidianamente lavorano per il bene comune, per la comunità, per la Bellezza “

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
“Il Pd, prima di attaccare le opinioni altrui, le dovrebbe comprendere bene”
Messina. Atm riavvia la gara per le mense scolastiche
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED