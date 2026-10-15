Ottobre Rosa, l’Asp di Messina porta la prevenzione nelle piazze VIDEO

«Battere la paura e raggiungere le fasce più fragili» con screening per tumore al seno, al collo dell'utero e al colon-retto

Messina – Non un solo mese e non un solo esame: la prevenzione oncologica deve diventare una pratica diffusa, continua e accessibile a tutti. Con questo spirito l’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha presentato il piano straordinario di iniziative per Ottobre Rosa, il mese internazionale per la lotta al tumore al seno, estendendo l’azione sul campo anche allo screening del collo dell’utero e del colon-retto.

Un impegno corale illustrato in conferenza stampa dalla Direzione Strategica dell’Asp — guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, insieme al direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e al direttore amministrativo Giancarlo Niutta — alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, dei responsabili dei programmi di screening e dei partner territoriali come Federfarma e i Lions Clubs.

La sanità di prossimità: «I camper per abbattere le barriere sociali ed economiche»

Al centro della strategia aziendale c’è la scelta di non attendere i cittadini negli ospedali, ma di andarli a cercare direttamente nei comuni e nei quartieri con l’Unità Mobile Mammografica, come sottolinea Giuseppe Cuccì «La novità dei camper e dei motorhome serve proprio ad abbattere le barriere che allontanano gli ultimi dall’accesso ai servizi sanitari. Stiamo girando tutta la provincia e le aree più marginali dove è più difficile accedere alle cure. Insieme alle Case della Comunità aperte nei tempi del Pnrr, dove si svolgono gli open day, e al supporto capillare delle farmacie, stiamo compiendo un vero salto di qualità»,

Sul fronte dei dati, come evidenziato dalla dottoressa Rosaria Cuffari (Uoc Centro Gestionale Screening), i segnali di crescita sono incoraggianti: «Le adesioni stanno aumentando, lo vediamo dalle richieste che arrivano via mail e dai kit riconsegnati nelle farmacie e nelle Case della Comunità. L’obiettivo ministeriale del 50% per il colon-retto e del 60% per la mammella è ancora da raggiungere pienamente, ma siamo sulla strada giusta. A Saponara abbiamo registrato 90 mammografie in un giorno e mezzo. Il vero ostacolo resta quello culturale: molte persone rinunciano a un esame di dieci minuti per paura. Dobbiamo far capire che non bisogna aver paura di scoprire una lesione, ma piuttosto di non sapere di averla. Intercettare un tumore in fase iniziale significa curarlo con trattamenti poco invasivi ed evitare chemio complesse».

La rete con il volontariato: il contributo dei Lions e delle istituzioni

Decisivo anche il ruolo del volontariato, in prima linea al fianco dell’Asp e delle istituzioni. I rappresentanti dei Lions Clubs hanno sottolineato come paura e difficoltà socio-economiche allontanino spesso i più fragili dalla sanità: per questo, offrire controlli gratuiti e multidisciplinari in piazza — dalla vista al diabete, fino ai test cardiovascolari — permette di avvicinare la comunità in modo informale e inclusivo. Una sinergia territoriale sostenuta con forza anche dal sindaco Federico Basile e dall’assessore Alessandra Calafiore per rendere la cultura della prevenzione un patrimonio comune.

Il camper itinerante e il personale sanitario faranno sosta nelle seguenti località:

16, 17 e 18 ottobre – Taormina (Parcheggio Porta Catania): mammografie sull’Unità Mobile (venerdì pom., sabato intera giornata, domenica mattina) e ritiro kit colon-retto.

mammografie sull’Unità Mobile (venerdì pom., sabato intera giornata, domenica mattina) e ritiro kit colon-retto. 18 ottobre – Barcellona Pozzo di Gotto e Messina: iniziative con i Lions a Barcellona P.G. e passeggiata cittadina per la salute promossa dal Comune a Messina.

iniziative con i Lions a Barcellona P.G. e passeggiata cittadina per la salute promossa dal Comune a Messina. 19 – 23 ottobre – Messina (Piazza Duomo): allestimento del tradizionale “Villaggio della Salute” con Unità Mobile, esami senologici, prenotazione screening cervice, consegna kit colon-retto e visite specialistiche gratuite con medici volontari (in collaborazione con i Lions).

allestimento del tradizionale “Villaggio della Salute” con Unità Mobile, esami senologici, prenotazione screening cervice, consegna kit colon-retto e visite specialistiche gratuite con medici volontari (in collaborazione con i Lions). 20 – 21 ottobre – Milazzo (Meeting Job): desk informativo con prenotazioni Pap/HPV test, mammografie, kit colon-retto e controlli cardiovascolari.

desk informativo con prenotazioni Pap/HPV test, mammografie, kit colon-retto e controlli cardiovascolari. 24 ottobre – Roccalumera: giornata dedicata al colon-retto presso la Casa della Comunità.

giornata dedicata al colon-retto presso la Casa della Comunità. 26 – 28 ottobre – Montalbano Elicona (Piazza Maria SS. della Provvidenza): camper mammografico e distribuzione kit.

Centri aperti in via straordinaria (ore 8:00 – 13:00)

Ospedali di Milazzo, Patti e poliambulatorio di Via del Vespro (Messina): sabati 17, 24 e 31 ottobre.

sabati 17, 24 e 31 ottobre. Ospedale di Sant’Agata di Militello: venerdì 16, 23 e 30 ottobre.

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