“Disagi per Mili, l’Amam risolva il problema degli sversamenti”

I consiglieri Calabrò e Restuccia chiedono che la IV Commissione convochi i vertici della società

MESSINA – “Troppi disagi per chi vive nel villaggio di Mili Marina. L’Amam chiarisca il problema degli sversamenti”. I consiglieri Felice Calabrò (Pd) e Giulia Restuccia (Lega) scrivono alla presidente della IV Commissione consiliare Rosaria Di Ciuccio. Evidenziano i consiglieri: “Il villaggio, nella contrada Moleti, è stato invaso dai liquami (foto di agosto in evidenza e in basso di pochi giorni fa da un video del cittadino Domenico Brancato, n.d.r.). Liquami provenienti dal depuratore gestito dall’Amam, nella SS 114. Inoltre, proprio la scorsa settimana, si è verificato l’ennesimo sversamento di reflui lungo il litorale dello stesso villaggio. Ciò si ripresenta periodicamente. E il tutto malgrado le reiterate rassicurazioni provenienti dall’amministrazione cittadina e dalla governance della società di gestione”.

E ancora: “Con l’occasione, ci preme sottolineare che i cattivi (ci scusiamo per l’eufemismo) odori provenienti dal depuratore persistono. E ammorbano l’aria, rendendola irrespirabile. Non risulta infatti la promessa di interventi risolutori, in più occasioni manifestata dai vertici della società partecipata”.

La richiesta dei consiglieri

Da qui la richiesta alla presidente della IV Commissione di “convocare, urgentemente, gli amministratori della società partecipata, unitamente ai dirigenti/funzionari responsabili della gestione del depuratore, nonché il dirigente comunale preposto al dipartimento Sanità e Ambiente, oltre all’assessore competente (Caminiti, n.d.r.). È importante che possano riferire sulle gravi criticità evidenziate”.

Amam: “In agosto un incoveniente tecnico, il depuratore non c’entra”

In occasione del problema verificatosi in agosto, l’Amam aveva precisato che “si è trattato di un inconveniente tecnico non attribuibile al depuratore di Mili”.





