Via del Santo. Esposizione di arredamento in strada

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Messina. Via del Santo 121”.

Una situazione che si ripete. Esattamente dalla stessa zona il mese scorso è stata inviata al nostro giornale una segnalazione che denunciava una situazione analoga. Le immagini, allora come adesso, mostrano una discarica di mobili creata con ogni probabilità da uno svuota-cantine o da qualche incivile che ha liberato casa sua e ha lasciato tutto sul marciapiede. Con una videocamera non dovrebbe essere difficile risalire ai responsabili di questo degrado.