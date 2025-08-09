Messina. Mobili di qualche appartamento svuotato lasciati in strada

Una discarica di mobili e suppellettili creata da uno svuota-cantine o da qualche incivile che ha liberato casa sua lasciando tutto sul marciapiede. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, cos’è una svendita? No, forse nei Paesi sottosviluppati sono più civili di qualcuno che abita lì. Di fronte c’è il continuo di questa discarica e più su prosegue. Messina Servizi sarà al corrente di questa situazione? Di telecamere non se ne parla, per favore, voi di Tempostretto, potete segnalare meglio questo schifo? Grazie”.

Siamo in via del Santo. La foto che ci è stata inviata mostra una discarica di mobili creata con ogni probabilità da uno svuota-cantine o da qualche incivile che ha liberato casa sua e ha lasciato tutto sul marciapiede.