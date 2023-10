Discarica abusiva di rifiuti eliminata in via Siracusa. Quanto durerà? - Tempostretto

Il sindaco Basile ha promesso l'installazione di foto-trappole. Bisogna agire decisamente in questa direzione per sconfiggere gli incivili

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Siracusa fino a ieri con discarica e oggi ripulita. Quanto durerà? Cosa occorre per risolvere il problema?”

La domanda che si pone chi ha inviato la segnalazione è davvero fondata. Purtroppo gli incivili tendono a riprodurre le discariche meritoriamente eliminate da Messina Servizi. Questo comporta un disagio ricorrente per i cittadini e un dispendio di risorse umane ed economiche che potrebbero essere più proficuamente impiegate. Il sindaco aveva promesso l’installazione di foto-trappole per individuare i responsabili di questo ricorrente scempio. Bisogna intensificare gli sforzi in questa direzione, altrimenti il fenomeno non si riuscirà a debellare.