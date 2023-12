Discarica con panorama - Tempostretto

Gli "zozzoni" non devono averla vinta

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Discarica con panorama. Zona Campo Italia, salita ripetitore”.

Il sindaco Federico Basile ha annunciato per il 29 dicembre prossimo una conferenza stampa in cui fornirà i risultati delle iniziative del Comune contro gli zozzoni che continuano a creare discariche in varie zone della città. Questa battaglia è fondamentale e non deve conoscere tregua. Non è più possibile assistere all’azione dei troppi incivili che deturpano con i loro rifiuti anche luoghi pregiati della città come quello segnalato e i colli Sarrizzo.