Discarica di rifiuti in via Siracusa. Gli incivili vanno sanzionati

Messina Servizi pulisce e gli incivili ritornano. Così non può continuare. Serve un'incisiva azione repressiva

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366 872 6275: “Discarica in via Siracusa (Provinciale)”.

Purtroppo in quella via della città capita spesso che si formino cumuli di rifiuti, che, soprattutto d’estate, creano molto disagio ai residenti. Il problema è che Messina Servizi effettua le necessarie bonifiche e, a distanza di più o meno tempo, gli incivili che non voglio adeguarsi alle regole della raccolta differenziata rientrano in azione. Servirebbe un’azione ispettiva più incisiva che individui i responsabili e li sanzioni. Questo fenomeno va debellato al più presto. Le politiche di convincimento civico sono necessarie ma non basta. Ci vuole la mano pesante. Altrimenti continueranno a pagare i cittadini onesti che dovranno sopportare sulla bolletta Tari il costo degli interventi straordinari di pulizia e saranno costretti a convivere con la sporcizia e i cattivi odori