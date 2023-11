Discarica di suppellettili a Provinciale - Tempostretto

Non si riesce ancora a debellare questo fenomeno

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Volevo ringraziare Messina Servizi per il fatto che da oltre 15 giorni questo schifo permane in via Sant’Ermanno, zona Provinciale”.

Certo Messina Servizi è giusto che intervenga quanto prima, ma il primo e unico soggetto da “ringraziare” è chi ha fatto alla sua comunità questo bel regalo. Magari sarà stato l’ennesimo svuota cantine che avrà preso il compenso per conferire correttamente i rifiuti ingombranti e li ha lasciati per strada. Oppure sarà stato qualche cittadino incivile che dovendo liberare casa si è disfatto di tutto nel modo che per lui è più economico e veloce. Tutto ciò senza pensare al danno che questo comportamento crea in termini di decoro e di inutile dispendio di risorse da parte di Messina Servizi che, prima o dopo, eliminerà la discarica.