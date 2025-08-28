Discariche abusive e rifiuti, doppio appello in Consiglio comunale

La Fauci all'attacco per la "situazione allarmante" tra Giostra, Ritiro e San Michele. Oteri chiede a Messina Servizi di far scorrere la graduatoria

MESSINA – Discariche abusive e rifiuti in diverse parti della città hanno richiamato nuovamente l’attenzione del Consiglio comunale messinese. Nella mattinata del 28 agosto sono stati due i consiglieri che hanno lanciato un appello a Messina Servizi, chiedendo un intervento immediato attraverso due interrogazioni.

La Fauci e la situazione a Giostra, Ritiro e San Michele

In primis è stato il vicepresidente del Consiglio Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia) ad accendere i riflettori sulle aree “del viale Giostra, Ritiro, via San Jachiddu, via Palermo, fondo Lauritano, Sacro Cuore di Gesù fino a San Michele”. Il consigliere parla di “situazione allarmante” e di “discariche ovunque, anche in luoghi simbolici come il parco Magnolia o davanti alla sede Amam”. La Fauci ha posto l’accento sull’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza: “Al Parco Magnolia ci sono. A che serve installare sistemi di controllo se poi non vengono utilizzati per identificare e sanzionare i trasgressori? Il problema non è la tecnologia, ma l’utilizzo che se ne fa: servono personale dedicato, procedure rapide e sanzioni esemplari”.

E ancora: ” Nella mia interrogazione ho chiesto chiarimenti su diversi aspetti cruciali: quanti sistemi di videosorveglianza sono attualmente operativi, quante segnalazioni hanno prodotto identificazioni concrete, quali sono i tempi di risposta per l’analisi delle registrazioni. Ma soprattutto ho voluto sapere che fine hanno fatto gli ispettori ambientali previsti dalle delibere comunali e quale sia l’ammontare delle sanzioni effettivamente riscosse. Non basta vantarsi dei risultati della raccolta differenziata se poi non si combatte efficacemente chi vanifica questi sforzi abbandonando rifiuti per strada. I cittadini onesti che rispettano le regole hanno diritto di vivere in una città pulita e non possono essere penalizzati dall’inciviltà di pochi. È necessario un approccio integrato che preveda non solo la rimozione tempestiva dei rifiuti abbandonati da parte di MessinaServizi, ma anche azioni concrete di prevenzione e repressione. Serve maggiore coordinamento tra Comune, Polizia Municipale e ispettori ambientali per rendere davvero efficace la lotta contro questo fenomeno”.

Oteri chiede lo scorrimento della graduatoria

Il capogruppo di Prima l’Italia, Cosimo Oteri, nella sua interrogazione ha invece spiegato: “Messina non può più aspettare. Le strade sono invase dai rifiuti, le aree verdi sono in stato di abbandono e i cittadini sono esasperati. Non è accettabile che, di fronte a questa emergenza sotto gli occhi di tutti, l’Amministrazione rimanga immobile mentre esiste già una graduatoria di operatori pronti a lavorare”. E ha aggiunto: “La città ha bisogno immediatamente di più forza lavoro, non di giustificazioni. Non possiamo continuare a scaricare tutte le responsabilità sull’inciviltà di alcuni cittadini quando è evidente che Messinaservizi, con l’attuale organico, non riesce a garantire pulizia e decoro. Se davvero si vuole restituire dignità a Messina, servono più operatori subito e servono risorse fresche per assumere”.

Per questo Oteri ha chiesto lo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione pubblica di 55 operatori del verde. Sarebbe questa una “risposta concreta” anche sul fronte occupazionale oltre che dei servizi.