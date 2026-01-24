Discoteca a Messina con più del doppio di clienti rispetto alla capienza, sospesa l’attività

Controllo della polizia commerciale ieri notte in città. Scoperte una serie di irregolarità e inadempienze anche in relazione alle uscite di sicurezza

MESSINA – Sulla carta dovevano starci 94 clienti. In realtà, ce n’erano più del doppio, violando la legge. In più non c’era alcuna vigilanza delle uscite di sicurezza, sempre in violazione delle norme. Stanotte personale della polizia commerciale, settore specializzato della polizia municipale, ha sottoposto a controllo una nota discoteca di Messina. E sono state riscontrate una serie di irregolarità e inadempienze. Mancava pure un elettricista necessario per la verifica degli impianti. Da qui la sospensione dell’attività della discoteca, per ragioni di sicurezza, e al gestore sono state contestate le violazioni di legge.

In generale, in linea con le indicazioni dell’assessore Roberto Cicala, che ha la delega alla polizia municipale, stanno aumentando i controlli dei locali adibiti a intrattenimento musicale e ballo.

Il tema della sicurezza è caldissimo. Ancora di più dopo la recente tragedia svizzera.

L’immagine è di repertorio.