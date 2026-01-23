“Disfunzione ai pompaggi di Camaro”, problemi di acqua in diverse zone: ecco quali

L'Amam: "Predisposta un'autobotte in Piazza Fazio". Potrebbero volerci alcune ore

MESSINA – A causa di una “disfunzione ai pompaggi di Camaro”, diverse aree della stessa zona sono attualmente alle prese con problemi di distribuzione idrica. Lo ha comunicato l’AMAM in mattinata, spiegando che potrebbero servire alcune ore prima del ritorno alla normalità. Le zona in questione sono Contra Luce, Contrada Spadafora, Piazza Fazio e le vie limitrofe.

Amam ha spiegato che per “garantire la continuità del servizio, è stata predisposta un’autobotte in stazionamento in Piazza Fazio, per l’erogazione di acqua potabile in forma sostitutiva”. Si ricordano, inoltre, i recapito. Il numero fisso 090 3687711 e il numero verde 800 085584