Disordine nella differenziata in strada, "i commercianti rispettino il decoro" - Tempostretto

Le dichiarazioni del sindaco Federico Basile dopo il blitz di polizia municipale e Messina Servizi a piazza Duomo

MESSINA – “Le utenze commerciali devono rispettare il calendario della Messina Servizi nel lasciare i rifiuti in strada e differenziare in modo corretto”. Blitz a piazza Duomo: interviene il sindaco Federico Basile, che ha messo in evidenza sulla sua pagina Facebook: “Ma davvero vogliamo andare avanti tutti insieme per cambiare la nostra splendida città? Per l’ennesima domenica ci siamo visti costretti a far intervenire la polizia municipale e Messina Servizi Bene Comune per ripristinare il giusto decoro a piazza Duomo. Ci dispiace per i turisti, che oggi hanno dovuto assistere a questo indecoroso spettacolo, e ci teniamo a ribadire a tutte le utenze commerciali: dovete attenervi non solo al rispetto del calendario della Msbc ma anche al corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti”.

Alla terza sanzione scatta la sospensione della licenza

Aggiunge Basile: “Basta guardare la foto per notare che nell’indifferenziato (da calendario area centro si ritira il martedì) si trovano plastica e carta, non correttamente differenziati. Ora basta!”. Oltre alle multe, è già prevista, nel regolamento, la sospensione della licenza alla terza sanzione.

