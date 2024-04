Disordini dopo la sfilata di Carnevale a Patti, Questore emette 4 Daspo Willy

L'esito delle indagini sulla rissa in un locale

Il Questore di Messina Annino Gargano ha emesso 4 distinti provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti soggetti, tutti residenti nel comune di Patti. La decisione scaturisce all’esito dell’attività istruttoria compiuta dal Commissariato di P.S. di Patti e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina per una vicenda risalente allo scorso febbraio, in occasione della tradizionale sfilata carnevalesca pattese, che ha visto i destinatari dei Daspo Willy protagonisti di una rissa all’interno di un noto esercizio pubblico di Patti e che ha reso necessario il pronto intervento dei poliziotti del suddetto Commissariato.

La successiva analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza ha confermato le responsabilità dei quattro in merito al grave episodio ed avvalorato la necessità di misure atte a prevenire il reiterarsi di condotte violente che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

In forza dei rispettivi provvedimenti, ai destinatari è stato fatto dunque divieto di accedere e di stazionare all’interno o nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali teatro dei fatti censurati, per periodi che vanno dai 12 ai 24 mesi in relazione alla gravità delle condotte assunte.