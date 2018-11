Furci. "Allerta e apprensione per i torrenti", chiesto incontro al prefetto

FURCI SICULO - "Massima allerta e apprensione" per i torrente Savoca e Pagliara che dividono rispettivamente Furci Siculo da S. Teresa di Riva e Pagliara. Il sindaco di Furci Matteo Francilia ha scritto al prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, per “sottoporre alla sua attenzione una problematica parecchio preoccupante.

Purtroppo – evidenzia il primo cittadino – da anni si parla di questo annoso problema ma fattivamente non si trovano le soluzioni tempestive e proficue per una soluzionedefinitiva”. Francilia spiega che “ad oggi gli alvei sono troppo alti, addirittura in certi punti superano il livello delle abitazioni, per cui una eventuale esondazione comporterebbe un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini. Diverse azioni – incalza il sindaco – sono state messe in atto da politici locali e da rappresentanti a livello provinciale e regionale; tuttavia la lentezza della macchina burocratica fa sì che ad oggi non si siano presi i dovuti provvedimenti e nel frattempo i fenomeni temporaleschi sono sempre più preoccupanti”. Francilia ha chiesto al prefetto “un incontro urgente insieme alle autorità cometenti (Genio civile, Protezione civile, autorità di bacino e quanti il prefetto ritenga abbiano titolo a partecipare a tale tavolo tecnico) affinché si comprenda che il nostro è un caso di emergenza e che non bisogna contare altre vittime perché venga analizzato in maniera repentina e risolutiva”.