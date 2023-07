Docce, passerelle e torretta per il bagnino a Capo Peloro. E spuntano le palme sotto il pilone VIDEO - Tempostretto

Le spiagge di Torre Faro si attrezzano con accessi per persone con disabilità e assistenza ai bagnanti. Sono state installate 3 docce, spesso però già da metà mattina manca l’acqua

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Capo Peloro cambia volto: ecco le spiagge attrezzate della riserva naturale. Sotto il Pilone sono state installate due docce, con accanto due palme, e una passerella accessibile per persone con disabilità, ma utilizzate anche da famiglie con passeggini e biciclette. La pecca però è che spesso già da metà mattinata non c’è più acqua, una questione annosa e mai risolta per gli abitanti del villaggio e i vacanzieri che nel periodo estivo affollano Torre Faro.

Le docce ci sono, ma spesso manca l’acqua

Poco dopo la spiaggia della “punta” è stata posizionata un’altra doccia e a pochi metri una torretta per il bagnino. Anche qui è stata ricollocata la passerella in legno e un’altra vicino il Parco Horcynus Orca, la stessa che lo scorso anno era stata in parte distrutta dal passaggio di mezzi a due ruote e auto (leggi qui). Ogni spiaggia, poi, è stata dotata dei cestini per la raccolta differenziata.