Segesta Jet. Il piazzale della Stazione Marittima intitolato ai marinai

MESSINA - Sebastiano Mafodda, Marcello Sposato, Domenico Zona e Palmiro Lauro persero la vita il 15 gennaio 2007, quando il Segesta Jet fu speronato dalla Susan Brochard. A loro, oggi pomeriggio alle 17.30, sarà intitolato il piazzale davanti alla Stazione Marittima, con scopertura della targa toponomastica.

Prima, alle 15, la commemorazione a bordo della nave Messina in partenza, col lancio in mare di una corona di alloro nel punto della collisione. Alle 16.30, la messa sempre sulla nave, ferma in terza invasatura. Alle 17.54, infine, orario dell'incidente, la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento realizzato alla Stazione Marittima, in memoria dei marinai del Segesta.