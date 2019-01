Cerimonia al seminario arcivescovile in memoria di monsignor Angelo Paino

Domenica 13 Gennaio, in occasione del CX anniversario del sisma del 1908 da poco occorso, il Seminario Arcivescovile San Pio X aprirà le proprie porte alle visite in memoria del centoseiesimo Arcivescovo di Messina, monsignor Angelo Paino, che strenuamente si adoperò per la rinascita di Messina e che proprio in questo periodo inaugurò l’attuale istituto (15 Gennaio 1930).

Alla cerimonia di apertura alle 09:30, presieduta dal Rettore del San Pio X padre Alessandro lo Nardo, presenzierà anche l’assessore Massimiliano Minutoli; l’iniziativa proseguirà fino alle ore 12:30 della stessa mattinata. Esclusivamente per i sacerdoti sarà disponibile un secondo appuntamento Martedì 15 Gennaio dalle 18:00 alle 19:00 con le medesime mostre. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella pagina Facebook e nel sito web del Seminario.

Angelo Paino, eoliano d’origine, è stato Arcivescovo Metropolita di Messina e Archimandrita del Santissimo Salvatore dal 1923 al 1963. Era una mente brillante dai molteplici interessi, dalla filosofia al diritto, nonché grande mecenate, e fu in grande misura merito suo l’autentica e duplice resurrezione della Città di Messina, prima dopo il terremoto e poi dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Amplissimo il repertorio che sarà visibile durante la visita. Il San Pio X infatti ospita la Biblioteca Painiana, fruibile nella data, ove sono custoditi innumerevoli libri alcuni dei quali risalenti fino al Cinquecento che furono raccolti dall’Arcivescovo in persona e lì disposti. Sarà un’occasione soprattutto per conoscere la figura del nostro illustrissimo prelato, tramite i suoi scritti personali, le sue lettere e le foto d’epoca ritraenti i grandi momenti dei suoi quarant’anni di episcopato. A impreziosire ulteriormente la mattinata, l’esposizione dei pregiati paramenti sacri utilizzati da monsignor Paino nelle grandi celebrazioni e i suoi oggetti personali. Non soltanto una visita storica e biografica, tuttavia, poiché si potrà anche accedere alla ricca collezione d’esemplari impagliati di fauna marina, ornitologica e terrestre di tutto il mondo, acquistati a suo tempo proprio da Angelo Paino, che ben ne testimoniano le sue numerose passioni.

È una lodevole iniziativa questa operata dal Seminario Arcivescovile, che con essa mostra la volontà della Chiesa d’essere ancora oggi veicolo di cultura e partecipante attiva al benessere della società. Un’iniziativa della quale, certamente, l’Arcivescovo ricostruttore sarebbe stato orgoglioso.

Daniele Ferrara