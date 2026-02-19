Domenica Acr Messina – Sambiase, aperta la prevendita

Sfida in programma domenica 22 febbraio alle ore 15, questa volta non dovrebbe piovere

MESSINA – Nel 25° turno in Serie D il Messina aspetta domenica il Sambiase. Sfida che può testare la crescita e la svolta di una squadra che ha cambiato da poco allenatore e dopo il derby contro la Reggina, giocato a viso aperto con coraggio e concretezza, può dire di più sul futuro della squadra biancoscudata.

Calcio d’inizio previsto domenica 22 febbraio alle ore 15 e guardando timidamente le previsioni questa volta, non come le ultime due in casa, non dovrebbe piovere. Già aperta la prevendita per la gara con i biglietti acquistabili sul sito PostoRiservato.it, e nessuna limitazione alla tifoseria ospite con i tifosi lametini che potranno seguire la squadra al Franco Scoglio.

Prevendita aperta, i prezzi

CURVA AMICI DEL MESSINA

• Intero: €10,00 + €1,50 prevendita

• Ridotto (Over 65 e Donna): €8,00 + €1,50 prevendita

TRIBUNA B

• Intero: €13,00 + €1,50 prevendita

TRIBUNA A

• Intero: €15,00 + €2,00 prevendita

SETTORE OSPITI

• Intero: €13,00 + €2,00 prevendita

Promo studenti (nati dal 2010 in poi):

Tribuna B €1,00 + €0,50 prevendita

Valida nei punti vendita fisici e solo con l’acquisto di un biglietto adulto. Promo valida fino al 20 Febbraio.

Dove acquistare i biglietti

MESSINA:

∙ Bar Maracanà – Viale S. Martino, 403

∙ Ricevitoria Bossa – Via T. Cannizzaro, 132

∙ Il Botteghino – Viale della Libertà, 391

∙ Tabacchi Lauro – Via Salandra, 50

∙ Bar La Rosa Nera – S.S. 114 km 4,720

∙ Tabacchi Manganaro – Giampilieri Marina

PROVINCIA:

∙ Tabacchi Ballarò – Torregrotta

∙ Tabacchi Viola – Barcellona P.G.