Domenica Acr Messina – Sambiase, aperta la prevendita

Sfida in programma domenica 22 febbraio alle ore 15, questa volta non dovrebbe piovere
MESSINA – Nel 25° turno in Serie D il Messina aspetta domenica il Sambiase. Sfida che può testare la crescita e la svolta di una squadra che ha cambiato da poco allenatore e dopo il derby contro la Reggina, giocato a viso aperto con coraggio e concretezza, può dire di più sul futuro della squadra biancoscudata.
Calcio d’inizio previsto domenica 22 febbraio alle ore 15 e guardando timidamente le previsioni questa volta, non come le ultime due in casa, non dovrebbe piovere. Già aperta la prevendita per la gara con i biglietti acquistabili sul sito PostoRiservato.it, e nessuna limitazione alla tifoseria ospite con i tifosi lametini che potranno seguire la squadra al Franco Scoglio.
Prevendita aperta, i prezzi
CURVA AMICI DEL MESSINA
• Intero: €10,00 + €1,50 prevendita
• Ridotto (Over 65 e Donna): €8,00 + €1,50 prevendita
TRIBUNA B
• Intero: €13,00 + €1,50 prevendita
TRIBUNA A
• Intero: €15,00 + €2,00 prevendita
SETTORE OSPITI
• Intero: €13,00 + €2,00 prevendita
Promo studenti (nati dal 2010 in poi):
Tribuna B €1,00 + €0,50 prevendita
Valida nei punti vendita fisici e solo con l’acquisto di un biglietto adulto. Promo valida fino al 20 Febbraio.
Dove acquistare i biglietti
MESSINA:
∙ Bar Maracanà – Viale S. Martino, 403
∙ Ricevitoria Bossa – Via T. Cannizzaro, 132
∙ Il Botteghino – Viale della Libertà, 391
∙ Tabacchi Lauro – Via Salandra, 50
∙ Bar La Rosa Nera – S.S. 114 km 4,720
∙ Tabacchi Manganaro – Giampilieri Marina
PROVINCIA:
∙ Tabacchi Ballarò – Torregrotta
∙ Tabacchi Viola – Barcellona P.G.