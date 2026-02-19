Il Messina dona 500 biglietti ai dipendenti dell’ospedale Papardo

In occasione della partita in programma domenica 22 febbraio
Il Messina ha donato 500 biglietti ai dipendenti dell’ospedale Papardo per la partita di calcio in programma domenica 22 febbraio, contro il Sambiase.
Un segnale di vicinanza e riconoscenza verso tutti i professionisti che, quotidianamente, operano con competenza, spirito di sacrificio e straordinario senso del dovere al servizio della collettività.
Un gesto che rafforza il legame tra istituzioni e territorio, alimentando con orgoglio il senso di appartenenza alla città e alla squadra, autentica espressione dell’identità messinese.
Un momento di condivisione sportiva che diventa occasione di unità, partecipazione e rinnovato entusiasmo per l’intera comunità, che si aggiunge alla donazione delle 500 tutine con logo giallorosso devolute ai nuovi nascituri dell’ospedale.