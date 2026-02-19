 Il Messina dona 500 biglietti ai dipendenti dell'ospedale Papardo

Il Messina dona 500 biglietti ai dipendenti dell’ospedale Papardo

Redazione

Il Messina dona 500 biglietti ai dipendenti dell’ospedale Papardo

giovedì 19 Febbraio 2026 - 15:05

In occasione della partita in programma domenica 22 febbraio

Il Messina ha donato 500 biglietti ai dipendenti dell’ospedale Papardo per la partita di calcio in programma domenica 22 febbraio, contro il Sambiase.

Un segnale di vicinanza e riconoscenza verso tutti i professionisti che, quotidianamente, operano con competenza, spirito di sacrificio e straordinario senso del dovere al servizio della collettività.

Un gesto che rafforza il legame tra istituzioni e territorio, alimentando con orgoglio il senso di appartenenza alla città e alla squadra, autentica espressione dell’identità messinese.

Un momento di condivisione sportiva che diventa occasione di unità, partecipazione e rinnovato entusiasmo per l’intera comunità, che si aggiunge alla donazione delle 500 tutine con logo giallorosso devolute ai nuovi nascituri dell’ospedale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Truffe sui fondi Ue in agricoltura. Un arresto e sequestri per 360mila euro
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED