Domenica con allerta arancione nel Messinese, temporali e vento in Sicilia orientale

Il meteo oggi. Le comunicazioni del dipartimento regionale di Protezione civile in Sicilia

Aggiornameti meteo dal dipartimento regionale di Protezione civile in Sicilia. Dalle prime ore di domenica 9 febbraio, e per le successive 24-36 ore, una situazione di preallarme con l’allerta arancione nel Messinese. Si prevedono temporali e forti raffiche di vento soprattuttto sui settori orientali dell’Isola.

Particolare l’attenzione alla zona jonica. Fa eccezione l’area tirrenica, dovè il colore è giallo.

Nella serata di domenica temporali nella Sicilia orientale, attenzione all’area dello Stretto

Scrive il nostro esperto Daniele Ingemi: “Fenomeni temporaleschi, risalendo dal Canale verso nord-nord/est, potranno spingersi in direzione dell’entroterra siciliano, arrivando a traboccare sul palermitano e sull’ennese e nisseno, scaricando importanti quantitativi di acqua in tempi molto ristretti. Nel pomeriggio e in serata il fronte temporalesco si sposterà verso la Sicilia orientale, interessando ragusano, siracusano, catanese, e per finire pure il messinese, dove in serata risaliranno dei temporali, che potrebbero spingersi fino alla bocca sud dello Stretto di Messina. Solo attraverso il now/casting sarà possibile capire se le celle temporalesche più cattive di questo sistema temporalesco organizzato potranno fare ingresso pure nello Stretto, interessando parte del capoluogo peloritano (dove i suoli sono saturi e pochi mm di pioggia farebbero altri danni). Al momento la simulazione dei modelli vede l’area dello Stretto di Messina esclusa da questo peggioramento di carattere temporalesco”.

