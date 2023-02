Domenica MessinAttiva ripulirà la spiaggia di Mortelle accanto al lido Spiagge d'oro - Tempostretto

Appuntamento aperto ai volontari che vogliono aiutare a rendere il nostro territorio più pulito

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, affermava lo scienziato Lavoisier. Ma di certo non aveva ancora fatto una passeggiata sulle nostre spiagge, dove si trovano rifiuti anche di 50 anni fa, rimasti immutati. Tantissime le lattine con grafiche vecchie, bambole fuori produzione e vecchie stampe. Ma anche un frigorifero, un lavandino e una poltrona. Nel corso delle pulizie sono stati trovati rifiuti di ogni tipo, alcuni anche pesanti e difficili da trasportare.

Quindi la domanda sorge spontanea: non sarebbe stato molto più semplice seguire la procedura prevista da Messinaservizi per prenotare a domicilio il ritiro degli ingombranti? Di certo questi cittadini dimostrano molta forza, più fisica che di volontà di fare la differenza però.

I volontari di MessinAttiva non perdono la speranza e sono convinti di poter contribuire a innescare quei comportamenti ambientali virtuosi che il nostro territorio si merita, affinché la “cosa comune” si percepisca come “cosa di tutti”, e non “cosa di nessuno”.

L’appuntamento è questa domenica 5 febbraio alle 10 a Mortelle, nei pressi del Lido Spiaggia d’Oro, con guanti, sacchi e tanta buona volontà.

