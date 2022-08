Domenica processione con il simulacro della statua di Santa Maria dei Miracoli - Tempostretto

Interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della processione

MESSINA – Il Servizio mobilità urbana ha previsto domenica 7 limitazioni viarie, in occasione della processione con il simulacro della statua di Santa Maria dei Miracoli, con impegno del seguente percorso: partenza alle ore 19 dalla chiesa di Santa Maria dei Miracoli di via San Cosimo, vico San Cosimo presso chiesa SS. Cosma e Damiano, via Catania, sosta presso chiesa Santa Maria di Gesù, via Emilia, sosta presso Istituto Piccole Sorelle dei poveri, vie Siracusa, San Cosimo, sosta presso chiesa SS. Pietro e Paolo, Reggio Calabria, Vittorio Veneto, viale San Martino, rientro alle 22 circa presso la chiesa di Santa Maria dei Miracoli di via San Cosimo. Si provvederà pertanto all’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della processione.

Divieto di sosta in via delle Mura.

Sino al 30 settembre 2022 vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via delle Mura, nella fascia oraria 7– 18, per consentire lavori di demolizione.

Scerbatura.

Per consentire a Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto mercoledì 10 l’istituzione, per singoli tratti di intervento giornaliero, del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Calabria e sul lato monte di via Valore. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

Limitazioni alla circolazione veicolare in un tratto di via Cannizzaro e nella via Castelli.

Il Servizio Mobilità Urbana ha istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate nel tratto della via Cannizzaro, compreso tra la via XXIV Maggio ed i viali Italia/Principe Umberto, e nella via Castelli e, pertanto, di collocare i segnali verticali. Disposto inoltre di realizzare, in corrispondenza dell’intersezione di via Pietro Castelli con la via Pistoia, un’isola di traffico rialzata di lunghezza di circa 45 metri, munita di delineatori di ostacolo, e la relativa segnaletica orizzontale. Il provvedimento è stato adottato, nell’ambito degli studi, indagini, rilievi e bonifiche ai fini della salvaguardia ambientale e mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico del territorio e delle strutture strategiche”, a seguito delle verifiche sismiche delle spalle di appoggio e degli impalcati di copertura del torrente Portalegni, costituenti gli assi viari denominati “via Tommaso Cannizzaro” e “via Pietro Castelli”.

Interventi di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di via Garibaldi: le limitazioni viarie.

Dalle ore 21.30 di lunedì 8 sino alle 6 di martedì 9, in via Garibaldi, carreggiata lato valle, nel tratto compreso tra piazza Castronovo e viale Boccetta, e carreggiata lato monte nei pressi dell’intersezione con viale Boccetta, saranno istituiti il divieto di transito veicolare per tratti di semicarreggiata, consentendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi; ed il restringimento della carreggiata stradale, con la collocazione di idonea segnaletica stradale, nei tratti di strada interessati dagli interventi. Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti oggetto di intervento, con inizio dello stesso limite 50 metri prima, secondo il senso di marcia, dei vari tratti interessati. Il provvedimento è stato adottato per eseguire interventi di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di via Garibaldi, carreggiata lato valle nel tratto compreso tra piazza Castronovo e viale Boccetta e carreggiata lato monte nei pressi dell’intersezione con viale Boccetta.