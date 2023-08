Donato vince l'All Star del Circoletto dei Laghi: "Lo dedico a Roberto" - Tempostretto

Nel torneo Tpra in ricordo dello scomparso Roberto Branca, il neo campione dichiara: "Era l'anima del circolo". Tutti i nomi dei vincitori nelle altre categorie

MESSINA – Il torneo che si è svolto al Circoletto dei Laghi, il “Master 1500 Toronto”, è stata l’occasione per ricordare il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Si è infatti giocato sui campi del circolo dove per tanti anni e con tanto amore Roberto Branca ha radunato appassionati di tennis di ogni età. Molto sentita è stata poi la vittoria del maestro del Circoletto, Giuseppe Donato, nella prova principe del circuito Tpra, l’All Star maschile.

Donato, già campione a livello nazionale e regionale, da numero uno del tabellone ha confermato la sua classifica battendo in finale per 9-5 Mirko Mantineo. L’inizio aveva sorriso a Mantineo capace di scappare 2-0 e poi 3-2, ma Donato reagiva vincendo sei giochi consecutivi salendo 8-3 salvo poi chiudere la finale per 9 giochi a 5. A premiare i finalisti il vicepresidente del Circoletto dei Laghi Gabriele Schifilliti, insieme al fiduciario regionale Tpra Maurizio Costa.

“Sono contento di aver partecipato a questo torneo – dichiara dopo la premiazione Donato – dove insegno come maestro e gioco nei campionati affiliati, ma questa vittoria è dedicata a Roberto. Era l’anima del circolo in tutto, l’ha fondato insieme a suo fratello Fabio e ha creato una grande squadra. I nostri ragazzi quest’anno a livello giovanile hanno vinto tanto e quasi in ogni categoria”.

La soddisfazione degli organizzatori

“Sono abbastanza contento della riuscita di un torneo che ha raccolto 138 iscritti nelle diverse categorie. Questa tappa – dichiara Maurizio Costa, fiduciario regionale siciliano e di Reggio Calabria del tennis Tpra – era quella che dava maggior punteggio in vista delle prossime finali nazionali a Torino, nella categoria All Star maschile abbiamo avuto una finale con due dei migliori interpreti siciliani. Il torneo è stato dedicato al delegato provinciale Fitp scomparso Roberto Branca, insieme abbiamo contribuito a portare Messina tra le prime tre città d’Italia a livello Tpra”.

“Roberto è stato molto importante per il Circoletto dei Laghi: l’ha creato lui, resta nei nostri cuori ed è sempre presente. Sentiamo – dice uno degli organizzatori Gino Giuffré – la sua mancanza e in sua memoria continueremo a portare avanti la nostra scuola tennis che a livello giovanile è favolosa come dimostrano i risultati ottenuti quest’anno. Per disputare al meglio questo Tpra si è inserito Fabrizio Lucca tra gli organizzatori e devo dire che ci ha dato una grossa mano nell’organizzazione: organizzare turni e far combaciare orari. Un torneo che credo sia andato bene avendo ricevuto complimenti da tutti i partecipanti”.

Tutti i vincitori nelle altre categorie

All Star M: Giuseppe Donato batte Mirko Mantineo 9-5.

All Star F: Giada Rallo su Maria Crupi 9-4.

Expert M: Giovanni Sturniolo batte Alessandro Celano 9-8.

Entry Level M: Mario Brancato batte Santo Alosi 9-2.

Entry Level F: Roberta Lai batte Martia Casale 9-7.

Doppio Open M: Domenico Pino/Giorgio De Pasquale battono Mirko Mantineo/Antonio Coglitore 9-3.

Doppio Entry Level M: Domenico Scarfone/Daniele Pandolfino batono Fortunato Carulli/Maurizio Lombardo 9-7.

Doppio F: Jole Barbera/Adelaide Mancuso battono Maria Crupi/Antonella Midiri 9-3.

