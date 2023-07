Donazione organi, il sindaco incontra il ciclista Speciale in occasione del 50° dell'Aido - Tempostretto

Per sensibilizzare la popolazione ha percorso l'Italia da Bergamo a Partinico, dove vive

MESSINA – Il sindaco di Messina, Federico Basile e l’assessore alle Politiche sociali e della Salute Alessandra Calafiore, hanno ricevuto questa mattina nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca Michall Speciale, ciclista amatoriale e socio Aido di Partinico, il cui padre è morto in attesa di un trapianto di rene. L’incontro è stato programmato in occasione del 50° anniversario della fondazione dell’Aido (Associazione italiana donazione organi tessuti e cellule) ed ha visto la partecipazione del presidente della sezione provinciale Aido Messina Agostino Mallamace. Speciale ha percorso l’Italia in bicicletta da Bergamo, città in cui l’Aido è stata fondata nel febbraio del 1973, sino a Partinico, dove vive, ed è stato accompagnato con la macchina da Paola Pisciotta, presidente regionale Aido Sicilia. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione, attraverso il linguaggio universale dello sport, sull’importanza della diffusione del messaggio della donazione degli organi; messaggio che l’Aido porta avanti da 50 anni su tutto il territorio nazionale. In Italia ci sono 8.200 persone che sono in attesa di essere trapiantate.