Donazioni a Sud chiama Nord, “possibili conflitti d’interessi nella Città metropolitana”

Pietrafitta interroga Basile, in modo da "poter escludere che soggetti aventi cariche o incarichi in partiti si occupino della gestione del personale"

MESSINA – Dopo la polemica sulla mancata attivazione del Consiglio metropolitano, ancora all’attacco il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea e consigliere metropolitano Carmelo Pietrafitta. L’esponente di Forza Italia, che ha come riferimento il deputato Tommaso Calderone, scrive al sindaco metropolitano Federico Basile: “Essendo venuto a conoscenza che figure ricoprenti incarichi dirigenziali nominati e selezionati da questa amministrazione (a qualsiasi titolo) risulterebbero donatori e contribuenti del movimento politico “Sud chiama Nord”, del quale lei è componente della Giunta esecutiva”, Pietrafitta “interroga per conoscere se quanto sopra indicato risulti di sua diretta conoscenza e informazione”. E, soprattutto, “se non ritenga che detta condizione possa rappresentare una potenziale condizione conflittuale. Posto che l’accertamento preventivo delle condizioni di eventuale incompatibilità dei dipendenti e dirigenti costituisce onere esclusivo dell’amministrazione metropolitana. Quanto sopra al fine di poter escludere che soggetti aventi cariche o incarichi o rapporti di consulenza o collaborazione con partiti politici vengano in atto adibiti a funzioni di direzione di strutture deputate alla gestione del personale. Resto in attesa di risposta scritta, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative”.

Sul sito di Sud chiama Nord tutte le donazioni

Sui finanziamenti a Sud chiama Nord più volte si è discusso. Che componenti di partito versino le somme è normale. Di certo, da Campagna a Castelli sono tutti dirigenti politici. Può apparire meno opportuno che figure puramente dirigenziali sostengano ScN. In passato, anche la segretaria generale del Comune e della Città metropolitana, Rossana Carrubba, ha sostenuto il movimento di De Luca (2022 e 2023). Così come possono fare discutere i finanziamenti di imprenditori che poi lavorano nel territorio e di chi riceve incarichi in più ambiti. Rientriamo sempre nella sfera dell’opportunità e sul sito del partito ci sono i contributi e le donazioni anno per anno, secondo la legge.