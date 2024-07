Donna investita in via La Farina, muore anche il marito che era in ospedale: i funerali insieme

L'86enne Antonino Aricò si è spento pochi giorni dopo la moglie, Caterina Sciotto, vittima di un incidente la settimana scorsa. Le esequie saranno celebrate insieme

MESSINA – Lei è morta mercoledì scorso, vittima di un incidente mentre attraversava la strada in via La Farina. Lui si è spento in ospedale, dov’era ricoverato da giorni, nel pomeriggio di lunedì 22 luglio. I funerali di Caterina Sciotto, 82 anni, si terranno così insieme a quelli del marito 86enne Antonino Aricò. Dopo aver completato gli esami autoptici, la salma della donna è stato restituito alla famiglia in modo tale da poter celebrare le esequie insieme, mercoledì 24 luglio alle 10.30 alla chiesa di Pompei.