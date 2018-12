Campi da tennis di Villa Dante ripristinati: serve una gara per la fruibilità

I campi da tennis di Villa Dante, dopo tanto tempo, sono stati riqualificati, ma ancora non sono fruibili da parte della cittadinanza. A rilevarlo in una nota il consigliere della terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto che chiede all'amministrazione d'intervenire.

"Grazie ai fondi del Masterplan, sono stati ripristinati i campi da tennis sul parcheggio coperto di Villa Dante; una boccata d’ossigeno per tanti amanti della racchetta che tuttavia, nonostante i lavori siano stati completati da tempo, sono ancora impossibilitati ad usufruire degli impianti- spiega nell'interrogazione- I lavori affidati alla “Alkantara Costruzioni” di Taormina, hanno previsto la realizzazione di tre campi regolamentari, con pavimentazione in resine acriliche multistrato, un materiale di nuova generazione ormai largamente utilizzato per i campi da tennis"

Il consigliere ricorda come, dopo 11 lunghi anni è stato finalmente restituito alla città ed ai tanti sportivi, uno spazio centrale, strategico, che negli anni è stato un luogo particolarmente frequentato. "Adesso però è necessario un ulteriore passaggio: i campi da tennis vanno gestiti e la soluzione è quella di procedere ad una gara ad evidenza pubblica al fine di individuare l’operatore privato che dovrà gestire l’impianto di Villa Dante".

Cacciotto inoltre invita l'amministrazione a condividere il percorso delle modalità di gestione dei campi da tennis di Villa Dante con il Consiglio della Terza Circoscrizione, competente territorialmente e che, in virtù anche dell’attuale regolamento sul decentramento amministrativo, ha tra le sue competenze la materia degli impianti sportivi che rientrano nei confini territoriali.