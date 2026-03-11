S. Teresa. Le iniziative del Comune per aiutare le attività danneggiate dal ciclone Harry

Incontro tra amministratori e commercianti nel Palazzo della Cultura. Voucher e sconti sulla Tari per arginare i cali nelle vendite

S. TERESA – Oltre agli aiuti che saranno elargiti dalla Regione direttamente alle imprese, il Comune di S. Teresa prova ad arginare con alcune iniziative mirate gli effetti nefasti del post ciclone Harry sul tessuto commerciale cittadino. Nel Palazzo della Cultura si è svolto un primo incontro tra gli amministratori comunali e gli esercenti. Coinvolte non solo le aziende che hanno ricevuto danni diretti dalla mareggiata, ma anche tutte le altre attività economiche. Una viabilità ridotta ai minimi termini e i prevedibili impatti negativi in tema di presenze turistiche nella prossima stagione stanno infatti mettendo a dura prova negozi e attività in tutta la cittadina jonica.

Il sindaco Danilo Lo Giudice, impegnato con la sua amministrazione nella lunga e complicata opera di ricostruzione del lungomare, ha deciso di mettere in campo tre azioni specifiche. La prima prevede l’assegnazione di contributo una tantum per le attività presenti sul lungomare che sono state fortemente penalizzate dal ciclone Harry. L’importo di questo contributo non è stato ancora reso noto. Un’altra iniziativa è stata denominata “Più spendi Più prendi” e prevede, secondo l’idea illustrata da Danilo Lo Giudice, un “meccanismo virtuoso di stimolo del commercio mediante voucher distribuiti dai commercianti senza alcun costo agli acquirenti”. Questi voucher, offerti dall’Amministrazione, dovranno poi essere spesi nelle altre attività commerciali del paese. Maggiori dettagli si avranno quando il Consiglio comunale sarà chiamato a regolamentare l’iniziativa.

La terza idea messa in campo dall’Amministrazione Lo Giudice è quella di attuare una una scontistica sulla Tari (con una percentuale ancora da quantificare) per tutte le utenze non domestiche, oltre che una rateizzazione più ampia rispetto al passato. “Abbiamo ricevuto apprezzamento e suggerimenti che attueremo – ha aggiunto il primo cittadino – scusandoci se non siamo riusciti a farlo prima, ma stiamo affrontando tutte le fasi in base alle priorità cercando di non tralasciare nulla”.