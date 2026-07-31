Weekend con afa in aumento, domenica torna lo scirocco

La prima settimana di agosto inizierà all’insegna del solleone africano, con tanto sole e temperature massime in ulteriore aumento

METEO MESSINA – Un promontorio africano tornerà ad affacciarsi sul Mediterraneo, dando il via alla quarta ondata di calore dell’estate 2026. In una prima fase il caldo intenso riguarderà solo Spagna, Francia e Italia centro-settentrionale. Ma da domenica, ed in particolare da lunedì 3 agosto, quando in città si raggiungeranno i +34°C +35°C, accompagnati da tassi dell’umidità relativa elevati nelle ore notturne. In piena notte non si scenderà al di sotto dei +25°C +26°C. Durante la giornata domenicale, nelle ore più calde del giorno, l’intenso riscaldamento diurno potrebbe favorire lo sviluppo di qualche isolato cumulonembo fra l’Etna e l’area dei Peloritani meridionali.

Sabato 1 agosto 2026

Giornata calda e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, e qualche velatura di passaggio, soprattutto durante il pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C +33°C, mentre nelle ore notturne non si scenderà al di sotto dei +25°C +26°C. I venti soffieranno deboli, a regime di brezza, con il “grecale” che tornerà a soffiare moderato sullo Stretto, dopo giorni caratterizzati da vento da Sud. Mari quasi calmi, o poco mossi, con increspature lungo lo Stretto di Messina.

Domenica 2 agosto 2026

Ci aspetta una giornata di bel tempo, con tanto sole e qualche velatura di passaggio. Purtroppo gli indici dell’umidità relativa saliranno ancora, accrescendo la sensazione di disagio fisico. Le massime giornaliere raggiungeranno punte di +34°C +35°C in città. Nel pomeriggio qualche isolato cumulonembo si svilupperà fra l’Etna e l’area dei Peloritani meridionali, dove non si può escludere qualche isolato e breve rovescio. In serata prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli da Nord al mattino, tendenti a ruotare da Sud sull’area ionica e nello Stretto. Mari quasi calmi o poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

La prima settimana di agosto inizierà all’insegna del solleone africano, con tanto sole e temperature massime in ulteriore aumento. Questa tendenza dovrebbe continuare fino a 6 e 7 agosto, prima di un possibile cambiamento, legato ad un lento ridimensionamento (ma non ritiro) dell’anticiclone africano.