Morte sull'A 18. Il Cas: "Nessuna criticità strutturale, accertiamo le colpe"

MESSINA - La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio plurimo colposo a carico di ignoti ma anche gli uffici tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane stanno indagando per verificare le cause dell'incidente mortale di ieri notte, per accertare le eventuali responsabilità sull'accaduto.

La Direzione generale del Cas ha nominato l'ing. Rino Torrisi quale proprio consulente tecnico di parte per collaborare con il consulente della Procura della Repubblica di Messina sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

"Dalla prima ricognizione sullo stato dei luoghi - scrive il Cas - non appare possano rilevarsi criticità strutturali del tratto stradale in questione né negligenze del concessionario correlate al verificarsi dell'evento".

Nei prossimi giorni e fatti salvi i provvedimenti adottati dalla Procura, il Consorzio, con affidamenti di somma urgenza, ripristinerà le condizioni di percorribilità e di sicurezza della tratta.