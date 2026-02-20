Dopo la residua instabilità del weekend si aprirà un lungo periodo mite e soleggiato

Da lunedì lungo periodo di stabilità e bel tempo

Dopo il passaggio continuo di burrasche e tempeste atlantiche siamo arrivati alla vigilia di un importante cambio di circolazione, che metterà fine all’arrivo di nuove perturbazioni. Pertanto quella che continuerà a interessarci nelle prossime ore sarà l’ultimo fronte atlantico, a cui seguirà una lunga pausa asciutta che caratterizzerà buona parte dell’ultima decade di febbraio. Difatti, già da domenica 22 febbraio, la corrente a getto polare, la vera responsabile di queste continue fasi di maltempo, tenderà ad ondularsi, salendo verso latitudini più alte della nostra.

In seguito a questo nuovo comportamento della corrente a getto polare sull’area del Mediterraneo si scaverà una vasta ondulazione anticiclonica che favorirà la progressiva espansione dell’anticiclone azzorriano verso il Mediterraneo centrale da lunedì 23, agevolando anche la risalita di masse d’aria piuttosto miti verso l’Italia, dove si registreranno massime sopra i +18°C +20°C. Questo movimento frenerà l’arrivo di perturbazioni fredde dal Nord Atlantico, aprendo la strada all’avanzamento di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale sul Mediterraneo. Fino ad allora però il weekend, soprattutto la giornata di sabato 21, sarà influenzato dalla fredda ritornante fredda da nord-ovest che causerà residue piogge lungo la costa tirrenica e lo Stretto.

Sabato 21 febbraio 2026

Al mattino ancora variabilità lungo le coste tirreniche e lo Stretto, con annuvolamenti alternati a schiarite. Saranno ancora possibili delle residue piogge, sempre meno frequenti e di breve durata, alternate a periodi asciutti. Sulla costa ionica prevarranno ampie schiarite, con spazi soleggiati, anche lunghi. Durante il pomeriggio e la serata ci sarà ancora il rischio di piogge residue, soprattutto nell’estrema zona nord del capoluogo. Tempo più asciutto in provincia. Massime sui +15°C, minime sui +10°C +11°C. Venti sostenuti di Maestrale e mari da poco mossi a molto mosso il Tirreno, con risacche lungo i litorali.

Domenica 22 febbraio 2026

Al mattino ancora residua variabilità positiva sull’area dello Stretto di Messina e sulla costa tirrenica, con rapida tendenza a miglioramento, con schiarite sempre più ampie e diffuse, soprattutto dal pomeriggio e dalla serata. La giornata sarà un po’ fredda, caratterizzata da una tesa ventilazione di Maestrale e Tramontana che spirerà con raffiche fino a 40 km/h, localmente 50 km/h. Mari da mossi, a molto mosso il Tirreno.

Tendenza per la prossima settimana

A partire da lunedì 23 febbraio, come già accennato, si aprirà un lungo periodo di stabilità e bel tempo, rappresentato proprio dal progressivo aumento delle temperature, che si spingeranno fino a oltre +18°C +19°C. Nel complesso, le temperature saranno superiori alla media di +4°C +6°C. Questo setup ridurrà anche i venti forti, favorendo un’atmosfera caratterizzata da venti deboli e brezze lungo le coste.