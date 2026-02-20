Centro commerciale di Zafferia, tra brand internazionali e negozi locali: i dettagli FOTO

Presentato il progetto alla Camera di Commercio. Si punta ad aprire nel 2028. Previsti anche svincoli e rotatorie

MESSINA – Brand internazionali e commercio locale, per un totale di 95 attività: 59 negozi di vicinato, 6 di medie o grandi superfici, 8 tra bar e ristoranti, 20 chioschi, 1 ipermercato e 1 “entertainment”. Sono questi i numeri del Centro commerciale di Zafferia, i cui lavori sono “già partiti” la scorsa settimana con le opere propedeutiche.

A presentarli è stata oggi la società ImmobiliarEuropea, che punta ad aprire nel 2028. Il progetto unirà “sviluppo commerciale e riqualificazione urbana”, secondo quanto spiegato dai protagonisti dell’operazione, partita di fatto nel 2006. I 95 esercizi commerciali che si svilupperanno su un’area di 34.417 mq, porteranno all’impiego di oltre mille persone. A questo si aggiungeranno 7 rotatorie e tre rampe autostradali per migliorare la viabilità. Insomma: l’opera punta a cambiare volto alla zona sud di Messina.

Blandina: “L’impatto sarà positivo”

A fare gli onori di casa è stato Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio, che ha applaudito alla scelta di investire decine di milioni di euro. Poi si è concentrato sulle opportunità di lavoro e di imprenditoria: “È una grande opportunità. L’impatto sarà sicuramente positivo e abbiamo sempre pensato che non andrà a fare concorrenza al commercio di prossimità. Questo centro commerciale assume un altro ruolo, ha una veste diverse rispetto ai negozi del centro storico”.

Finocchiaro: “Grande opportunità di sviluppo”

Come lui la pensa anche l’assessore Massimo Finocchiaro, che ha portato i saluti del sindaco Federico Basile: “Va dato merito al coraggio per questo progetto che inizia nel 2006 e il cui iter si è chiuso con l’ultima conferenza dei servizi di qualche settimana fa. Parliamo anche di un’importante rigenerazione urbana in quella zona. Sono 34mila mq. Ci sarà un indotto importante, con un migliaio di lavoratori. Ci saranno gli svincolo per non essere impattante con la viabilità attuale. Sarà una grande opportunità di sviluppo per una zona definita periferica ma che periferica non è. Ben venga questo investimento”.

Zuncheddu: “Ricaduta significativa sul territorio”

Poi Sergio Zuncheddu, presidente della società che realizzerà il progetto, che ha ripercorso la storia degli ultimi due decenni: “C’è voluto tempo, ma non è stato tempo invano. Quando si fanno progetti di questo tipo gli investimenti sono significativi e il rischio è sempre in agguato. Oggi ci sono tante aspettative per questo progetto. Le hanno sia i cittadini sia gli imprenditori e chi cerca lavoro. Cercheremo di rispondere già da questa fase di cantiere. Qui si parla di un investimento di un centinaio di milioni. Solitamente questi investimenti hanno un moltiplicatore 4. Quindi la ricaduta sul territorio sarà significativa. Abbiamo parlato di circa un migliaio di laboratori per 95 esercizi commerciali e servizi in totale. Ci saranno brand di livello internazionale ma vogliamo che ci siano anche attività commerciali del territorio. Credo e spero che questo progetto permetterà ai messinesi di non andare avanti e indietro da Catania e che contemporaneamente questa struttura renda Messina più attrattiva”.

Carbonari: “Sull’opera feedback positivi”

A spiegare il progetto il dottor Filippo Maria Carbonari, direttore generale di ImmobiliarEuropea: “Parliamo di oltre 34mila mq, con 95 attività, nel cuore della zona sud di Messina. Un’area densamente popolata, integrata tra la Ss114 e la A18. Questo ci garantisce una grande facilità d’accesso e si supereranno problemi di viabilità oggi presenti”. Carbonari si è concentrato sulla domanda e sui feedback, spiegando che “la generazione dei 20-30enni e fino a 45 anni ha dato una risposta favorevole maggiore, in controtendenza con i dati nazionali in cui solitamente le fasce d’età sono più alte. Molto attenti sono anche le famiglie con bambini, che sono in aumento qui rispetto alla media italiana. Ma i dati più significativi riguardano l’assenza di centri commerciali moderni”.

Centro commerciale di Zafferia: la viabilità

Poi la viabilità. Ci sarà il “famoso” svincolo autostradale dedicato. Due le rampe che permetteranno di accedere direttamente alla struttura: una per chi viaggia da Messina Centro in direzione Catania e una dall’altra parte, nel senso di marcia inverso. Poi una terza rampa, che collega il centro commerciale direttamente alla tangenziale, ma permetterà soltanto di immettersi direzione nord. E chi vuole, invece, andare verso la barriera di Tremestieri e la zona jonica? Dovrà immettersi sulla SS114 attraverso una strada dedicata (che sbuca al bivio di Larderia) o utilizzare la strada di Zafferia e la nuova rotatoria, che eliminerà il semaforo. A tutto questo si aggiungerà l’accessibilità pedonale.

Diamanti: “Trattative in corso con marchi importanti”

La dottoressa Alessandra Diamanti, Head of Leasing Retail Out of Town presso CBRE, che si occupa dell’aspetto commerciale, ha sottolineato come l’obiettivo sia “creare un centro commerciale premium, con brand internazionali e locali. Deve essere un luogo di socialità soprattutto, un posto dove incontrarsi, sicuro, sia per i giovani sia per le famiglie. Ci sarà una grande componente fashion, con grandi strutture per cui oggi i messinesi devono spostarsi fuori. Abbiamo già accordi chiusi, ci sono trattative in corso con marchi importanti nel panorama nazionale e abbiamo avuto approcci con realtà locali. Abbiamo studiato tutto per garantire un percorso circolare, con esperienze di fashion uomo e donna, elettronica, librerie, beni per la persona, acquisti di impulso, intrattenimento. Ogni aspetto è stato studiato a partire dalle indagini sul territorio”.