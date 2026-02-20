Centrodestra unito su Scurria, Luigi Genovese: “Candidatura autorevole per il futuro di Messina”

Il deputato di Mpa Grande Sicilia approva la scelta

«La scelta unitaria della coalizione di centrodestra di indicare Marcello Scurria quale candidato sindaco di Messina rappresenta un passaggio politico importante, che conferma la volontà di presentarci ai cittadini con una proposta credibile, autorevole e coesa».

Lo dichiara Luigi Genovese, esponente del Mpa-Grande Sicilia a Messina.

«Grande Sicilia – Mpa – prosegue Genovese – ha contribuito con convinzione a questo percorso, nella consapevolezza che la città abbia oggi bisogno di stabilità amministrativa, programmazione strategica e capacità di governo. L’unità della coalizione è un valore, ma lo è ancor di più la qualità del progetto che intendiamo offrire a Messina e ai messinesi».

«Sosterremo – conclude Luigi Genovese – questa candidatura con spirito costruttivo, mettendo al centro i temi che riteniamo prioritari: sviluppo infrastrutturale, rilancio economico, valorizzazione dell’autonomia territoriale, attenzione alle fasce più fragili e rafforzamento della macchina amministrativa. Si apre una fase nuova: quella dell’ascolto, del confronto e della costruzione di una visione concreta per il futuro della città».

