Redazione

Centrodestra unito su Scurria, Luigi Genovese: “Candidatura autorevole per il futuro di Messina”

venerdì 20 Febbraio 2026 - 12:15

Il deputato di Mpa Grande Sicilia approva la scelta

«La scelta unitaria della coalizione di centrodestra di indicare Marcello Scurria quale candidato sindaco di Messina rappresenta un passaggio politico importante, che conferma la volontà di presentarci ai cittadini con una proposta credibile, autorevole e coesa».

Lo dichiara Luigi Genovese, esponente del Mpa-Grande Sicilia a Messina.

«Grande Sicilia – Mpa – prosegue Genovese – ha contribuito con convinzione a questo percorso, nella consapevolezza che la città abbia oggi bisogno di stabilità amministrativa, programmazione strategica e capacità di governo. L’unità della coalizione è un valore, ma lo è ancor di più la qualità del progetto che intendiamo offrire a Messina e ai messinesi».

«Sosterremo – conclude Luigi Genovese – questa candidatura con spirito costruttivo, mettendo al centro i temi che riteniamo prioritari: sviluppo infrastrutturale, rilancio economico, valorizzazione dell’autonomia territoriale, attenzione alle fasce più fragili e rafforzamento della macchina amministrativa. Si apre una fase nuova: quella dell’ascolto, del confronto e della costruzione di una visione concreta per il futuro della città».

6 commenti

  1. Mariarosa Schepis 20 Febbraio 2026 12:26

    Motivo in più per non votarlo!!! Grazie mille!

    0
    0
    Rispondi
  2. Franco Fabiano 20 Febbraio 2026 13:03

    Ecco come si “brucia” un candidato!

    0
    0
    Rispondi
  3. elleaenne 20 Febbraio 2026 13:07

    pensavo seriamente di votare con il voto disgiunto per l’Avvocato Marcello Scurria, la mia parte politica non ha un candidato spendibile capace di arrivare al ballottaggio, ma questa uscita di Genovese mi ha fatto cambiare subito idea!

    0
    0
    Rispondi
  4. Giovanni 20 Febbraio 2026 13:15

    Se lo dice lui! Credeteci🤣🤣🤣

    0
    0
    Rispondi
  5. Zio Gianni 20 Febbraio 2026 14:21

    E se lo dice lui… c’è da fidarsi 🤣🤣🤣

    0
    0
    Rispondi
  6. orus 20 Febbraio 2026 14:39

    non dovremmo manco considerare alcune persone facenti parte del passato politico Messinese, anche se di giovane età queste persone appartengono sempre a logiche che hanno deturpato la nostra bella città

    1
    0
    Rispondi

