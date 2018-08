Sorbello: “Sarebbe opportuno intitolare Via Garibaldi alla Madre Assunta”

Il consigliere comunale Salvatore Sorbello chiede che la Via Garibaldi venga intitolata alla Madre Assunta.

“Compatibilmente con gli impegni della nuova amministrazione su temi centrali per la rinascita di Messina a carattere prioritario, si ritiene sia giunto il momento d’intitolare la Via principale, sulla quale transitano ogni anno le speranze di un’intera Città, alla Madre Assunta. Sudore, lacrime, amore, spirito di fratellanza, tutti elementi che uniscono i Messinesi e che ogni anno consolidano un forte senso di appartenenza e d’identità.

Si è certi che il Sindaco, insieme alla Giunta Comunale ed a tutti gli organi preposti – continua Sorbello - vorrà valutare l’opportunità di cambiare il nome di Via Garibaldi in Via della S.S. Assunzione o Via Maria SS Assunzione o via della Madre Assunta, o, ancora, Via Dell’Assunzione, in accordo col parere della Curia e del Comitato Vara, i quali potranno aiutarci nella scelta più appropriata della nuova intitolazione”.

“La proposta non nasce da sentimenti politici, ma da un forte senso di attaccamento e di appartenenza alla Città di Messina. L’Assurgere di Maria alla Gloria Imperitura, fin quando durerà l’umanità, è storia. L’idea nasce dal confronto coi fatti, una Via che vive ogni anno l’amore e la speranza di un popolo, quello Messinese, unito sotto lo stesso spirito, che rinnova il proprio atto di fede verso la Madonna Assunta. Da secoli, infatti, migliaia e migliaia di Messinesi percorrono ogni anno, a piedi nudi, quella via, affidando le loro preghiere, le loro speranze, i loro sogni alla Madre Celeste, che, non dimentichiamolo, è anche Protettrice della Città di Messina, da sempre devota a Maria”.

“Messina è Città Mariana, come ricordato da tutti i Sommi Pontefici che si sono susseguiti nel corso dei secoli a da ultimo anche dal Santo Padre e Sommo Pontefice, Sua Santità Eccellentissima e Reverendissima Giovanni Paolo II, venuto in visita l’11 giugno del 1988, per la canonizzazione della Beata Eustochia.

La Madre Assunta merita di avere a Lei dedicata la sua Via, la Via di tutti i Messinesi.

L’auspicio è che l’immagine della Città di Messina devota a Maria, maestosamente rappresentata dalla tradizionale processione della Vara, possa esprimere, anche attraverso l’intitolazione della via alla Madre Assunta, l’identità del popolo messinese”.