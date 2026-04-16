L’Aics nelle scuole per la sana alimentazione, a Messina alla Pascoli-Crispi

La direzione nazionale Aics sta coinvolgendo gli alunni della terze classi primarie in un percorso, preziosa la collaborazione della Gimnasium Karate

MESSINA – Sta ricevendo ampi consensi a Messina il progetto “Sport di squadra e alimentazione sana a scuola”, promosso da AICS Direzione Nazionale in collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi e con il supporto finanziario del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella città dello Stretto, la lodevole iniziativa si sta svolgendo, dallo scorso mese di novembre, presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” con protagonisti gli alunni delle terze classi della primaria. Prezioso il lavoro sviluppato dall’AICS Messina Aps del presidente Pierangelo Margareci e dall’Asd Gimnasyum Karate, coordinata dall’operatrice Grazia Rigolizio. Molto partecipato ed apprezzato è stato l’incontro, tenutosi all’interno dell’Istituto “Pascoli-Crispi”, con il responsabile nazionale di AICS Ambiente APS Andrea Nesi, che ha trattato, in una sala gremita ed entusiasta, i temi dell’educazione alimentare e del riciclo della plastica, creando un diretto dialogo con i giovani e rafforzando il legame tra scuola, famiglie e comunità.

Un altro appuntamento è in programma nelle prossime settimane, a chiusura del progetto, che in Italia sta coinvolgendo 30 comitati provinciali dell’AICS e, soprattutto, migliaia di bambini e ragazzi con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, prevenzione e inclusione attraverso lo sport. L’evento rientra in Gen26, il programma educativo di Milano-Cortina 2026.