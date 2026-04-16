 "Il fenomeno Ufo", alla Feltrinelli l'incontro con l'esperto Roberto Pinotti

“Il fenomeno Ufo”, alla Feltrinelli l’incontro con l’esperto Roberto Pinotti

Redazione

“Il fenomeno Ufo”, alla Feltrinelli l’incontro con l’esperto Roberto Pinotti

giovedì 16 Aprile 2026 - 10:00

Appuntamento venerdì 17 aprile alle 16.30

Messina si prepara a un incontro con la storia dell’ufologia italiana. Il Centro Ufologico Nazionale (Cun) presenta una conferenza per esplorare la “riconosciuta realtà odierna” dei fenomeni celesti non identificati. Ospite d’onore il sociologo e giornalista Roberto Pinotti, una delle massime autorità mondiali del settore.

Appuntamento venerdì 17 aprile 2026, alle ore 16:30, alla Libreria Feltrinelli, in via Ghibellina 32, Messina.

Un’occasione per approfondire, con basi scientifiche e documentali, uno dei misteri più affascinanti del nostro tempo. L’ingresso è libero.

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