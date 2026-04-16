“Il fenomeno Ufo”, alla Feltrinelli l’incontro con l’esperto Roberto Pinotti

Appuntamento venerdì 17 aprile alle 16.30
Messina si prepara a un incontro con la storia dell’ufologia italiana. Il Centro Ufologico Nazionale (Cun) presenta una conferenza per esplorare la “riconosciuta realtà odierna” dei fenomeni celesti non identificati. Ospite d’onore il sociologo e giornalista Roberto Pinotti, una delle massime autorità mondiali del settore.
Appuntamento venerdì 17 aprile 2026, alle ore 16:30, alla Libreria Feltrinelli, in via Ghibellina 32, Messina.
Un’occasione per approfondire, con basi scientifiche e documentali, uno dei misteri più affascinanti del nostro tempo. L’ingresso è libero.