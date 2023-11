Doppio impegno per l'Ssd Unime di hockey under 18 - Tempostretto

La formazione universitaria sabato alla Cittadella contro la Gs Raccomandata e domenica al Colajanni di Ragusa contro la locale Hc

Sarà un weekend molto impegnativo quello che interesserà il gruppo hockey della SSD UniMe. Tra sabato e domenica, infatti, la squadra under 18 scenderà in campo per l’esordio ufficiale stagionale nel torneo di categoria (la prima uscita fu archiviata con un 3-0 a tavolino per gli universitaria a causa del forfait della Polisportiva Valverde, mentre il secondo turno programmato in calendario è stato posticipato al 2 dicembre), con il doppio impegno sul polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria (sabato contro la GS Raccomandata) ed al Colajanni di Ragusa (domenica contro il team locale HC).

Un doppio turno difficile per i ragazzi di Coach Cardella, contro due formazioni che in classifica hanno gli stessi punti dei peloritani ma anche una gara in più, quindi una buona opportunità per i peloritani, che in caso di risultati positivi si rilancerebbero in classifica.

I due test match amichevoli contro Pgs Don Bosco e la prima squadra della Ssd Unime hanno dimostrato che gli under 18 universitari sono in salute ed hanno tanta voglia di giocarsela con tutti. Nessun problema di formazione per mister Cardella, che può contare sull’intera rosa a sua disposizione.

Questo l’undici iniziale che dovrebbe scendere in campo contro la Gs Raccomandata: Surace, Manganaro, Lo Presti, Visalli, Raffa F., Donato, Arena, La Maestra, Mondo, Raffa G, Micari. Allenatore Federico Cardella.

Arbitri designati del match saranno i signori Bandieramonte e Fresta di Catania.

