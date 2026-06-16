Doppio incidente sulla A 18 a Itala, traffico in tilt in direzione Messina

Caos all'interno della galleria Noritteddu

Mattinata di forte criticità sulla A18, dove un doppio incidente avvenuto poco prima delle 8 ha causato importanti rallentamenti e code in direzione Messina.

Il primo evento si è verificato all’interno della galleria “Noritteddu”, a Itala. Secondo una segnalazione pervenuta da un cittadino in transito, il manto stradale all’interno del tunnel risultava estremamente pericoloso a causa della presenza di brecciolino e cemento fresco disperso sull’asfalto da un mezzo d’opera in transito. Proprio in corsia di sorpasso, due auto, perdendo aderenza, si sono tamponate finendo sulla corsia di emergenza.

A brevissima distanza, subito dopo l’uscita dalla galleria, un furgone frigorifero si è ribaltato su un fianco, ostruendo parzialmente la corsia di marcia.

L’intervento del 118 è scattato tempestivamente: tre le persone rimaste ferite, che hanno riportato traumi lievi, tra cui contusioni cervicali e segni dovuti alle cinture di sicurezza. Tutti sono stati trasportati al Policlinico di Messina per accertamenti.

Sul luogo degli scontri sono poi giunte le squadre della Polizia stradale e gli operatori del consorzio autostradale per gestire la viabilità e procedere alla rimozione del materiale pericoloso. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con la formazione di almeno due chilometri di coda che hanno congestionato la circolazione verso Messina per diverse ore.