DoYouItaly: da piccolo comparatore a leader nazionale nel noleggio auto nel 2025

Redazionale

REDAZIONALE – Ciò che è iniziato più di dieci anni fa come un piccolo progetto digitale per semplificare il modo di noleggiare un’auto nelle principali città italiane, è diventato oggi uno dei più grandi punti di riferimento del settore turistico online nel Paese.

DoYouItaly , la piattaforma italiana specializzata nel confronto dei prezzi di autonoleggio, celebra nel 2025 la sua piena espansione: offre servizi in tutte le città italiane e in più di 13 lingue diverse, con una crescita costante che l’ha resa sinonimo di fiducia e risparmio.

Le origini: un’idea nata nel 2013

La storia di DoYouItaly inizia nel 2013. Il team fondatore decise di portare il proprio modello di successo nel mercato italiano, con un obiettivo molto chiaro: rendere il noleggio auto in Italia rapido, trasparente e senza sorprese.

Al momento del lancio, il sito era disponibile in tre lingue: spagnolo, italiano e inglese e copriva le principali città turistiche del Paese: Roma, Milano e Firenze. L’approccio era tanto chiaro quanto innovativo per l’epoca: offrire su un’unica piattaforma tutte le offerte delle principali compagnie di noleggio, permettendo agli utenti di confrontare prezzi, condizioni e assicurazioni in pochi secondi.

La formula funzionò. In meno di un anno, DoYouItaly contava già migliaia di utenti abituali e si affermava come un’alternativa affidabile rispetto ai siti delle grandi compagnie internazionali, che allora non offrivano né la stessa trasparenza né gli stessi prezzi.

Dalle grandi città a tutta l’Italia

Dopo il successo nelle grandi città, DoYouItaly iniziò un’espansione che cambiò completamente la mappa del noleggio auto nel Paese.



Nel 2016, la piattaforma operava già in destinazioni come Napoli, Torino, Bologna, Catania e Bari, raggiungendo anche aeroporti secondari e località costiere. Finalmente, nel 2025, l’azienda ha raggiunto il suo obiettivo più ambizioso: essere presente in tutte le città italiane, grandi e piccole, coprendo dalle Alpi alla Sicilia e offrendo ai viaggiatori la possibilità di muoversi in totale libertà per tutto il Paese.

Un’espansione che parla tutte le lingue

Uno dei pilastri della crescita di DoYouItaly è sempre stata la sua vocazione internazionale e l’impegno verso un’assistenza clienti multilingue.

Se nel 2013 la piattaforma operava in tre lingue (spagnolo, italiano e inglese), oggi, nel 2025, DoYouItaly è disponibile in 13 lingue. Questa espansione linguistica ha permesso all’azienda di raggiungere milioni di utenti in tutta Europa e di consolidarsi come la scelta preferita sia dai turisti stranieri sia dai viaggiatori italiani. “Volevamo che chiunque, indipendentemente dalla lingua o dal Paese di origine, potesse noleggiare un’auto in Italia con totale fiducia”, spiegano dall’azienda. Oggi, il servizio clienti multilingue è uno dei grandi valori del marchio.

Più che auto: furgoni, moto e nuove soluzioni di mobilità

Nell’ultimo anno, DoYouItaly ha compiuto un ulteriore passo nella sua evoluzione. Fedele alla sua filosofia di offrire soluzioni adatte a ogni tipo di viaggiatore, la piattaforma ha ampliato la sua offerta oltre l’auto tradizionale.

Dal 2024, gli utenti possono anche noleggiare furgoni e motociclette tramite il comparatore, una scelta strategica che risponde alle nuove esigenze di mobilità. I furgoni sono diventati l’opzione ideale per traslochi, trasporto di materiali o viaggi di gruppo, mentre le moto hanno guadagnato popolarità in città come Roma, Napoli o Firenze, dove agilità e risparmio di tempo sono essenziali.



Questa diversificazione ha consolidato DoYouItaly come una piattaforma di mobilità completa, pronta a rispondere ai nuovi abitudini di viaggio e alla crescita del turismo indipendente.

Innovazione, tecnologia e trasparenza

Il successo di DoYouItaly non si spiega solo con la sua espansione geografica o linguistica, ma anche con il suo forte investimento in tecnologia e innovazione. Il cuore del comparatore è il suo motore di ricerca intelligente, capace di analizzare in tempo reale le tariffe e le condizioni delle principali compagnie di mercato, offrendo risultati personalizzati e sempre aggiornati. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, il sistema suggerisce il veicolo più adatto in base alla destinazione, al numero di passeggeri, al tipo di viaggio o alla durata del noleggio. Inoltre, le prenotazioni vengono confermate istantaneamente, senza commissioni nascoste e con la garanzia del prezzo più basso. DoYouItaly si distingue anche per la sua totale trasparenza: ogni offerta mostra chiaramente il prezzo finale, le condizioni dell’assicurazione e le politiche sul carburante, evitando spiacevoli sorprese al momento del ritiro del veicolo.

L’Italia, un Paese da scoprire in libertà

L’espansione di DoYouItaly è profondamente legata all’attrattiva turistica del Paese. L’Italia è una destinazione perfetta da vivere in libertà: attraversare la Toscana tra i vigneti, scoprire le spiagge della Sardegna, esplorare i laghi del Nord o perdersi tra i borghi della Puglia.

DoYouItaly comprende questa essenza e lavora ogni giorno per permettere a ogni viaggiatore di vivere l’Italia al proprio ritmo. Con la sua ampia copertura nazionale, è possibile noleggiare un’auto in un aeroporto e restituirla in un’altra città, fare un tour completo del Paese o semplicemente spostarsi comodamente durante le vacanze.

DoYouItaly, un punto di riferimento per mobilità e fiducia

Nel 2025, DoYouItaly è molto più di un comparatore di noleggio auto. È il risultato di oltre un decennio di impegno, innovazione e dedizione ai viaggiatori.

Ciò che è iniziato nel 2013 con un sito trilingue e la presenza in quattro città italiane, oggi è una piattaforma globale con copertura in tutto il Paese, disponibile in 13 lingue e con un’offerta che include auto, moto e furgoni.



La sua storia è quella di un’azienda che è cresciuta ascoltando i clienti, puntando sulla trasparenza e trasformando ogni viaggio in un’esperienza più semplice, più economica e più libera.