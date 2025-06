Dramma di Santa Lucia, sta meglio la mamma della piccola Elisa

La donna è stabile ma ancora in prognosi riservata, seguita anche da uno staff psichiatrico. Oggi l'autopsia su Elisa

Messina – Sono ore intrise di dolore per la coppia di Santa Lucia sopra Contesse al centro del dramma avvenuto lunedì scorso al complesso Sei Stelle. Dopo la morte della figlioletta di pochi mesi, la mamma 41enne è ancora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina.

Uno staff di supporto psichiatrico

I medici la tengono sotto stretta osservazione, i suoi parametri sembrano stabili e i primi accertamenti hanno escluso lesioni importanti ad organi interni. Anche se sembra fuori pericolo di vita ed è stabile, gli esami vanno avanti e la donna deve essere sottoposta ad interventi per fronteggiare le varie fratture e lesioni dovute alla caduta dal primo piano del palazzo. Alla donna è stato affiancato anche un team specificatamente dedicato che la supporterà psicologicamente e ne valuterà le condizioni non soltanto dal punto di vista fisico.

Le indagini

Intanto gli accertamenti della Procura di Messina e della Squadra Mobile, diretta dal capo Vittorio La Torre, vanno avanti per fare luce sulla vicenda. Ci sono ormai pochissimi dubbi che si sia trattato del gesto volontario della donna, salita al primo piano della palazzina con la piccola Elisa in braccio e sportasi nel vuoto dal ballatoio che si affaccia sul cortile interno, precipitando per circa 4 metri dove mamma e figlia si sono accasciate sull’asfalto. Si lavora però per escludere del tutto altre ipotesi e alla luce di una inchiesta che è obbligo penale, vista la morte della bimba.

Il dramma di un padre

Oggi la Pm titolare del caso Giorgia Spiri affiderà l’autopsia legale sul corpo della piccola, che dovrebbe essere effettuato dalla consulente di turno all’istituto di Medicina legale Elvira Ventura Spagnolo. Un atto dovuto, in vista della quale scatterà il probabile avviso di garanzia per la mamma. Soltanto dopo l’accertamento il corpicino di Elisa potrà essere restituito al padre per l’estremo saluto. Un dramma con tante sfumature ma tutte tragiche, quello dell’operaio 45enne descritto dai vicini a Santa Lucia come un uomo mite e lavoratore.

Le testimonianze



Va avanti anche la raccolta delle testimonianze, che fa pensare ad una depressione post parto che ha colto la donna dopo la nascita della sua prima figlia.