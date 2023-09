Droga in casa a Barcellona, chi sono gli spacciatori h24 arrestati dalla Polizia - Tempostretto

Nomi e dettagli dell'operazione della Polizia che ha trovato 4 kg a casa di padre e figlio

BARCELLONA – Sono padre e figlio con una “rispettabile” fedina penale gli arrestati dalla Polizia nell’ultima operazione anti droga coordinata dalla Procura di Barcellona, guidata dal procuratore capo Giuseppe Verzera.

Bernardo Mirabile (64 anni, in foto) e il figlio Carmelo sono infatti vecchie conoscenze delle diverse forze dell’ordine. Sia il padre che il figlio negli ultimi due decenni sono stati arrestati diverse volte sempre per spaccio, per lo più nella loro abitazione. Hashish, marijuana, qualche rara volta anche qualche piccola quantità di cocaina. Il figlio è finito dei guai con la giustizia, la prima volta, che era ancora minorenne. Il padre nel 2017 fu arrestato perché aveva tentato di nascondere la droga dentro la cuccia di un pitbull. Non era la prima volta che finiva in cella. Un espediente che non ha spaventato gli uomini in divisa. Liberato, è tornato a vendere stupefacenti direttamente nell’abitazione di famiglia, finendo nuovamente in manette nel 20202.

Ieri il Commissariato di Barcellona ha chiuso il cerchio sugli episodi più recenti, dopo aver pedinato e filmato i clienti a entrare e uscire dall’appartamento dei Mirabile. Dopo diversi giorni di appostamenti, è scattato il blitz con l’arresto e il sequestro di 4 chili di hashish.

Adesso entrambi sono in carcere, in attesa di essere interrogati dal giudice per le indagini preliminari Caristia, il prossimo 12 settembre. Sono difesi dall’avvocato Massimo Alosi.