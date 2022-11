Droga negli slip, obbligo di firma per coppia di Taormina - Tempostretto

Non vanno ai domiciliari il 53enne e la compagna fermati dai Carabinieri con un chilo di marijuana, coca e hashish a casa

MESSINA – Niente domiciliari ma soltanto l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria per la coppia di conviventi di Taormina fermati dai Carabinieri dopo un controllo nella loro abitazione. Il Tribunale, accogliendo la richiesta degli avvocati Gabriele Lombardo e Antonio Langher, ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura e disposto per il 53enne e la 42enne il solo obbligo di firma, 5 giorni alla settimana.

Per i giudici la misura basta a scoraggiare eventuali altri pericoli, anche alla luce del fatto che la donna aveva la fedina penale immacolata.

Il controllo era scattato dopo qualche giorno di appostamento. I militari, insospettiti dal continuo via vai di giovani da casa della coppia, aveva bussato alla porta per controllare all’interno. Mentre gli uomini dell’Arma entravano, la donna cercava di svicolarsi attraverso un giardinetto, per liberarsi di un involucro poi recuperato.

A casa, tra l’armadio e la cucina, e nascosta persino negli slip della donna, gli uomini della Compagnia di Taormina hanno recuperato complessivamente poco più di un chilo di marijuana, 12 grammi di cocaina e quasi 80 di hashish. Tutta la sostanza era purissima, se ne possono ricavare 6 mila dosi.