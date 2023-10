Droga tra Messina, Catania e Reggio. I NOMI - Tempostretto

Il centro della rete di spaccio era la zona tra Brolo, Raccuja e Ucria. I particolari

E’ scattata all’alba la retata anti droga della Guardia di Finanza su un giro di spaccio nella costa saracena e i rifornimenti a Messina, Catania, Siracusa e Reggio Calabria. I provvedimenti cautelari sono scattati per Francesco Cutugno, Dario Di Perna, Bruno Emanuele, Alessandro Faranda, Emil Franzone, Giuseppe Licastri, Mirko Maniaci, Piera Mirella Mondello, Antonino Pappalardo, Sebastiano Pelle, Salvatore Ratto, Salvatore Ridinò, Michele Siracusano, Antonino Tuccio. Associazione finalizzata al traffico e spaccio di droga e singoli episodi di spaccio in concorso i reati contestati a vario titolo.

L’inchiesta nasce da una serie di sequestri di partite di stupefacente effettuati in passato. Mondello, per esempio, era stata intercettata con un chilo di cocaina agli imbarcaderi di Messina, qualche tempo fa. Tenendo sott’occhio lei e altri trafficanti, spiando le loro conversazioni telefoniche ed ambientali, i finanzieri hanno ricostruito l’intera rete di contatti e i rifornimento.

Gli interrogatori del giudice per le indagini preliminari Tiziana Leanza prenderanno il via lunedì 9 ottobre, quelli in carcere a Siracusa saranno ascoltati per rogatoria.

Tra i difensori, gli avvocati Antonio Spiccia e Carmelo Occhiuto.