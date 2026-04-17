 Due fazioni in "guerra" a Camaro. Colpi di armi da sparo contro le case, sei arrestati NOMI

Due fazioni in “guerra” a Camaro. Colpi di armi da sparo contro le case, sei arrestati NOMI

Redazione

Due fazioni in “guerra” a Camaro. Colpi di armi da sparo contro le case, sei arrestati NOMI

venerdì 17 Aprile 2026 - 10:00

A dicembre 2024, due gruppi tra loro contrapposti hanno esploso, in distinti episodi, colpi di armi da fuoco contro case riconducibili alle due fazioni

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Messina è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Messina, su richiesta dalla locale Procura, a carico di 6 persone gravemente indiziate, in concorso fra di loro, dei reati di porto illegale di armi da sparo, danneggiamento e minaccia aggravati dall’uso delle armi.

L’attività di indagine scaturisce dal ritrovamento di colpi di arma da fuoco esplosi la notte del 7 dicembre 2024 contro una casa di Camaro, a seguito del quale la Squadra Mobile della Questura di Messina, con il costante coordinamento della Procura di Messina, ha svolto approfondite indagini, ricostruendo due gravi episodi nei quali due gruppi tra loro contrapposti hanno esploso, in distinti episodi, colpi di armi da fuoco contro case riconducibili alle due fazioni.

Gli arrestati

In carcere Giovanni Tavilla, Salvatore Villari, Giovanni Bertuccelli e Ivan Puleo. Ai domiciliari Emanuele Maffei e Manuel Maffei.

Un commento

  1. Annamaria raffa 17 Aprile 2026 10:55

    Articolo dettagliatissimo

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