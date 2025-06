Due giorni nel segno di Sant’Antonio: notte bianca e processione

Si entra oggi nel clou a Messina. Grande la partecipazione dei fedeli. E domani il Carro Trionfale

MESSINA – Si entra nel vivo di una delle feste religiose più amate a Messina. Dopo i pellegrinaggi, tra qualche ora, dalle 20, si svolge la notte bianca e domenica la processione con il Carro Trionfale. Torna infatti la Festa di Sant’Antonio, con il clou 14 e 15 giugno.

“Messina, custode di una storia millenaria e di antiche tradizioni religiose, rinnova ogni anno la sua profonda devozione per uno dei santi più amati al mondo: Sant’Antonio di Padova, il “Santo dei miracoli”. Migliaia di pellegrini — dalla provincia, da tutta la Sicilia, dalla vicina Calabria e da diverse regioni d’Italia — convergono nel cuore della città per sostare dinanzi alla miracolosa statua custodita da oltre un secolo nella Basilica di Sant’Antonio“, sottolinea il rettore della Basilica, padre Mario Magro, che organizza l’evento in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio del Comune di Messina.

Il 12 e il 13 giugno sono stati i giorni del grande pellegrinaggio. “La basilica vive un flusso ininterrotto di fedeli: dall’alba a tarda sera la folla rende omaggio al Taumaturgo. Mamme che accompagnano i figli vestiti con il saio francescano, uomini e donne che percorrono la navata in ginocchio o a piedi scalzi in segno di ringraziamento, e migliaia di panini benedetti distribuiti ai devoti sostano sul sagrato della chiesa”, racconta padre Magro.

La notte bianca di Sant’Antonio, spettacoli in alcune vie del centro

Torna come ogni anno la notte bianca per Sant’Antonio, appuntamento ormai consolidato all’interno del ricco programma in onore di Sant’Antonio da Padova che sarà festeggiato nell’omonima Basilica. Il 14 giugno dalle 20 all’1 ci saranno spettacoli di ogni tipo in alcune vie del centro città: S. Cecilia, Cesare Battisti, Largo Avignone, Aurelio Saffi, Nino Bixio, piazza Annibale Di Francia, Antonino Martino. Se n’è parlato durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti.

Gli spettacoli coinvolgeranno le bande musicali con la consueta sfilata, ma anche diverse band come i Blackout, Mokana e Just in Time. Il duo Los Locos e la cantante costaricana Cecilia Gayle saranno i due punti forti della notte bianca, arricchita da mostre fotografiche, artigianato, hobbisti, degustazioni, artisti di strada e molto altro. Il 15 giugno, invece, tra i tanti appuntamenti è lo show comico di Toti e Totino ad arricchire la giornata.

Domenica 15 giugno la processione con il Carro Trionfale

Domenica 15 giugno, 2025, alle 19:30, si snoda per le vie cittadine la processione con il Carro Trionfale: un’imponente struttura alta circa sei metri che porta la statua del Santo su un grande mappamondo addobbato con centinaia di fiori. A spingerlo, tra canti e lacrime di gioia, ci sono fedeli in saio francescano, alcuni scalzi; attorno alla statua una decina di bambini in abito da marinaretto e i piccoli paggetti antoniani, simbolo della predilezione del Santo per i più piccoli e per gli orfani. Aprono il corteo le sacre reliquie racchiuse in un busto dorato, seguite da tanti devoti, ammalati e disabili che implorano la grazia per la salute.