Due navi e 6mila turisti: anche oggi Messina invasa dai croceristi - Tempostretto

Oggi tocca alla Norwegian Gem e alla Enchanted Princess. In tanti in attesa al Duomo per lo spettacolo del campanile

MESSINA – Dopo la grande affluenza generata ieri dall’arrivo della Msc, oggi tocca a due navi portare in riva allo Stretto oltre seimila turisti da ogni parte del mondo. Si tratta della Norwegian Gem e della Enchanted Princess, quest’ultima arrivata anche in anticipo rispetto all’orario previsto in origine. E come spesso accade, centinaia di turisti hanno preferito scoprire la città a piedi, assiepandosi soprattutto sotto al campanile del Duomo, ma anche in Piazza Unione Europea e lungo via Garibaldi e il viale San Martino.