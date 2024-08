Duferco di Giammoro, sì alla proroga dei contratti di solidarietà per 169 lavoratori

Sindacati e ministero del Lavoro hanno firmato oggi. La Fiom Cgil: "Un passo importante"

La proroga dei contratti di solidarietà per i 169 lavoratori dell’acciaieria Duferco di Giammoro è stata sottoscritta. Dopo la richiesta avanzata nelle scorse settimane, Francesco Foti e Daniele David, rispettivamente segretario generale di Fiom Cgil Sicilia e di Fiom Messina, hanno annunciato l’arrivo delle firme tra sindacati e ministero del Lavoro.

Hanno dichiarato: “Un primo importante passaggio a tutela del reddito dei lavoratori in questa fase, in cui si va alla riconversione dell’impianto. Adesso riteniamo fondamentale attivare in tempi rapidi i percorsi di riqualificazione del personale necessari in vista della ripresa delle attività, quando sarà ultimata la riconversione prevista dal piano industriale presentato dall’azienda”.

Ora la Fiom chiederà un incontro alla Regione siciliana, spiegano Foti e David, “perché siano individuati i tempi e le risorse necessarie ad accompagnare i lavoratori in questo percorso verso il ritorno all’attività lavorativa”.