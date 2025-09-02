È morto Emilio Fede, ex direttore del Tg1 e del Tg4

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, si era trasferito a Roma dopo la guerra iniziando una lunga carriera giornalistica

È morto oggi, nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, Emilio Fede. Aveva compiuto 94 anni. scorso giugno. Ex direttore del Tg1 e del Tg4, ha avuto una lunga carriera tra Rai e Mediaset. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, si è trasferito a Roma con la famiglia dopo la guerra, cominciano l’attività da giornalista. Nel 1961 l’assunzione in Rai. Emilio Fede è stata anche protagonista di una vicenda giudiziaria che lo ha portato nel 2019 alla condanna definitiva nell’ambito del processo Ruby Bis.