 È morto Emilio Fede, ex direttore del Tg1 e del Tg4

È morto Emilio Fede, ex direttore del Tg1 e del Tg4

Redazione

È morto Emilio Fede, ex direttore del Tg1 e del Tg4

martedì 02 Settembre 2025 - 19:15

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, si era trasferito a Roma dopo la guerra iniziando una lunga carriera giornalistica

È morto oggi, nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, Emilio Fede. Aveva compiuto 94 anni. scorso giugno. Ex direttore del Tg1 e del Tg4, ha avuto una lunga carriera tra Rai e Mediaset. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, si è trasferito a Roma con la famiglia dopo la guerra, cominciano l’attività da giornalista. Nel 1961 l’assunzione in Rai. Emilio Fede è stata anche protagonista di una vicenda giudiziaria che lo ha portato nel 2019 alla condanna definitiva nell’ambito del processo Ruby Bis.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Etna, lo spettacolo della colata lavica in volo con la Guardia di Finanza VIDEO
Il motovlogger Helios in commissione: “Non si può più ignorare chi agisce sui social”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED