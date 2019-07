Eccellenti progressi su tutta la linea e prospettive rosee per le prossime stagioni. Questo il bilancio del settore nuoto del Cus Unime ﻿ - Tempostretto

Numeri alla mano quella appena terminata è stata una stagione davvero ricca di soddisfazioni per il settore nuoto del CUS Unime.

Progressi non solo dal punto di vista numerico ma anche e soprattutto da quello qualitativo per la truppa guidata dal Responsabile Tecnico Francesco Spada e coordinata al meglio da Simone Zappia; a chiudere il cerchio l’ottimo lavoro svolto a bordo vasca con le piccole leve da Daniele Marino e con i Master da Francesco Misiti. Un lavoro fatto di coordinamento continuo e lavoro quotidiano che hanno portato negli ultimi mesi a risultati veramente importanti, giusto merito e riconoscimento per una corretta e lungimirante programmazione.

Progressi importanti dal punto di vista dei numeri, dato che il settore nuoto del CUS nell’ultima stagione è cresciuto notevolmente in termini di atleti tesserati. Ma i veri miglioramenti sono arrivati soprattutto dal punto di vista dei risultati. Rispetto all’annata precedente, infatti, sono arrivate tante medaglie, con piazzamenti a punti da parte di tantissimi atleti nei vari campionati regionali e per tutti miglioramenti nei crono personali. Sono arrivate anche delle soddisfazioni sorprendenti, con i primati regionali frantumati da una strepitosa Giorgia Iaria, capace di sbaragliare la concorrenza anche di atlete di categorie superiori”.

“Siamo molto soddisfatti dei progressi dei nostri ragazzi in questa stagione – questa l’analisi di Mister Francesco Spada – abbiamo aumentato il numero di tesserati e, cosa molto importante, i nostri atleti hanno fatto dei progressi significativi dal punto di vista dei crono personali, portando il Cus Unime a scalare le classifiche delle varie competizioni regionali. Questo significa che tutto lo Staff del settore nuoto sta lavorando al meglio: siamo coordinati nel nostro lavoro e programmiamo con attenzione la nostra attività ed i risultati alla fine ci stanno dando ragione. Ma non ci vogliamo fermare. Abbiamo ancora tanta voglia di migliorarci e, guardando in prospettiva, sappiamo che i margini di crescita: molti dei nostri atleti in questa stagione erano ancora al primo anno nelle rispettive categorie e disponiamo di strutture sportive e di un’organizzazione che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Complimenti ai ragazzi, dunque, e complimenti allo Staff del settore nuoto”.

“Siamo cresciuti tanto nell’ultima stagione questo non può che renderci molto soddisfatti – questo l’analisi del Presidente cussino Nino Micali – lo Staff tecnico del nostro settore nuoto sta lavorando veramente molto bene: sono molto attenti ai ragazzi a bordo vasca e programmano con molta lungimiranza, cosa che ci fa ben sperare anche per il prossimo futuro. Siamo cresciuti in termini di numeri ma anche dal punto di vista dei risultati, con numeri veramente importanti ed alcune bellissime soddisfazioni come i nuovi record regionali. Una crescita che, comunque, sta interessando tutto il comparto piscine del CUS Unime, fulcro di tantissime attività, una macchina attiva incessantemente oltre 300 giorni l’anno dal lunedì alla domenica rivolta a qualsiasi tipo di utenza. Non solo nuoto agonistico ma anche scuola nuoto, nuoto master e pallanuoto, con tutte le attività di fitness in piscina e le attività di servizio per tutti. Complimenti quindi a tutto lo Staff del settore nuoto per gli ottimi progressi e, soprattutto, complimenti a tutti i nostri ragazzi, i veri protagonisti di una splendida stagione sportiva”